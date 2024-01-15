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  4. Şişli ve Kadıköy'de korsan otoparkçılık yapan 2 zanlı yakalandı

Şişli ve Kadıköy'de korsan otoparkçılık yapan 2 zanlı yakalandı

15.01.2024 13:27 | Son Güncelleme:
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Şişli ve Kadıköy'de korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, vatandaşlardan usulsüz şekilde otopark ücreti isteyen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Şişli Rumeli Caddesi'nde yaptıkları denetimde, araçlarını park etmek isteyen sürücülerden usulsüz para isteyen B.K'yi suçüstü yakaladı.

Kadıköy'deki denetimlerde de Kalfa Çeşmesi Sokak'ta aracını park eden sürücülerden ücret talep eden A.T.G. gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Kara yolu üzeri park yerindeki araçlardan, park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesi uyarınca adli işlem başlatıldı.

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