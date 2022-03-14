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Şişli'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

14.03.2022 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Şişli'de 5 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bozkurt Mahallesi, Baysungur Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın ikinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden bina sakinleri, evlerini boşaltarak aşağı indi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemi aldı.

Yoğun dumandan etkilenen iki kişi de itfaiyenin yardımıyla binadan çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın hasara yol açtı.

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