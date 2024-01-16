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  4. Şişli'de evinde ölü bulunan mühendisin 2 arkadaşı gözaltına alındı

Şişli'de evinde ölü bulunan mühendisin 2 arkadaşı gözaltına alındı

16.01.2024 07:39 | Son Güncelleme:
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Şişli'de evinde ölü bulunan mühendisin 2 arkadaşı gözaltına alındı.

Şişli'de evinde ölü bulunan mühendisin 2 arkadaşı gözaltına alındı

İddiaya göre, Teşvikiye Mahallesi Prof.Dr. Orhan Ersek Sokak'ta bir apartman dairesinde yalnız yaşayan mühendis Fatih Aksin (49), darbedildiğini belirterek, telefonla iki arkadaşını arayıp yardım istedi.

Eve gelen iki arkadaşı, Aksin'in yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Aksin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemelerin ardından Aksin'in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aksin'in ölümüyle ilgili iki arkadaşı gözaltına alınarak işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, Aksin'in dışarda darbedilmiş olarak eve geldiğini, arkadaşlarının başında darp ve kan izleri gördüklerini söyledikleri öğrenildi.

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Mühendis Şişli darp şüpheli ölüm

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