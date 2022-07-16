Şişli'de evini yakmak isteyip balkondan atlayan kişiyi itfaiye kurtardı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Şişli'de oturduğu evi yakmak istediği iddia edilen kişinin balkondan atlayarak itfaiyenin açtığı yatağa düşmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İzzetpaşa Mahallesi Okul Arası Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katındaki dairede ailesiyle ikamet eden N.A. (28) anne ve babasıyla tartıştıktan sonra evi yakmaya çalıştı.
Ailenin, psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen oğulları hakkında şikayetçi olması üzerine eve polis ekipleri geldi. Şahsın kapıyı kilitlemesi, eşyalara zarar vermesi ve daireden dumanlar çıkması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Dairenin kapısını kırarak yangına müdahale eden ekipler, binanın önüne de atlama yatağı açtı.
Bu sırada dairenin balkonuna çıkıp aşağıya atlayan kişi, itfaiye erinin, düşeceği yöne çektiği yatağa denk geldi. Bu şekilde yara almadan kurtulan şahıs, daha sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.
İtfaiye ekipleri de dairedeki yangını söndürdü.
Şahsın, itfaiyenin açtığı atlama yatağına düştüğü anlar da güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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