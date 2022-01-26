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Şişli'de kayınpederini silahla öldüren şüpheli tutuklandı

26.01.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de kayınpederini silahla öldüren şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Şişli'de, eşiyle konuşmak için gittiği babasının evinde kayınpederini silahla öldürdükten sonra kaçan şüpheli, yakalandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzzetpaşa Mahallesi Mandıra Sokak'ta 6 Aralık 2021'de, boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için kayınpederinin evine giden E.B'nin, tartışma üzerine kayınpederini silahla öldürdüğü olayla ilgili çalışma başlattı.

Olayın ardından kaçan E.B'nin ölümle tehdit edilen eşinin evinin önünde 24 saat nöbet tutan ekipler, şüphelinin tespit edilen adresine yaptıkları baskında, 20 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirdi.

Başkasının kimliğini kullanan E.B, 18 Ocak'ta Mecidiyeköy'de bekçilerin kovalamacası sonucu yakalandı.

Emniyette 26 ayrı suç kaydı bulunan E.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

E.B'nin yakalandığı an ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde E.B'nin yakalanmamak için koşarak kaçması ve gözaltına alınması yer alıyor.

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