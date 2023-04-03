YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Şişli’de nefes kesen operasyon: Saldırgan, özel harekat tarafından yakalandı

Şişli’de nefes kesen operasyon: Saldırgan, özel harekat tarafından yakalandı

03.04.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli’de madde bağımlısı bir genç, kavga ettiği babasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Babası can havliyle iş yerinden aşağıya atlayıp kaçarken, saldırgan genç ise teslim olmayınca özel harekat polisleri operasyon düzenledi. Nefes kesen o anlar İHA kameralarına yansırken, polis tarafından etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alındı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu öğrenilen Bulut T. isimli bir genç, cadde üzerindeki bir iş yerinde babasıyla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine genç, babasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Bunun üzerine yaralanan adam Ziya T., kendisini can havliyle birinci kattan aşağıya attı. Yaralı adam için olay yerine sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi yapılan adam, ardından tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNDEN NEFES KESEN OPERASYON

Ardından polis ekipleri Bulut T.’ye teslim olması için çağrıda bulundu. Ancak saldırgan genç teslim olmayınca olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yolun trafiğe kapatılması sonrasında ikna olmayan ve kendini iş yerine kapatan genç için olay yerine özel harekat polisi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen özel harekat polisleri, hazırlıklarını tamamlamasının ardından iş yerine geniş güvenlik önlemleri çerçevesinde operasyon düzenledi. Özel eğitim köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen iş yerinde saldırgan Bulut T. etkisiz hale getirildi. Yakalanan saldırgan, gözaltına alınarak polis otosuyla emniyete götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sultangazi’de virajı alamayan hafif ticari araç ağacı devirip takla attıSultangazi’de virajı alamayan hafif ticari araç ağacı devirip takla attı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 3 Nisan Pazartesi

İmsak
05:10
Sabah
06:38
Öğle
13:13
İkindi
16:47
Akşam
19:37
Yatsı
20:59
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

"Resmen dolandırıldım!" Dalga konusu oldu

"Resmen dolandırıldım!" Dalga konusu oldu

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.