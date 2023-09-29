Şişli’de suya kapılan kadını vatandaşlar kurtardı

Mecidiyeköy Mahallesi’nde Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, yolun karşısına geçmek isterken sel sularına kapılan kadın vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Şişli’de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokakları adeta su bastı. Mecidiyeköy Mahallesi’nde yollar göle döndü. Şiddetli sel sularının ardından korku dolu anlar yaşandı. Şehit Er Cihan Namlı Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın ise sel sularına kapıldı. Kadının sürüklendiğini gören vatandaşlar kadını kurtardı. Korku dolu o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

