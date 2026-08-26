Şişli'deki En İyi Anaokulları - Güncel Liste 2026

Şişli'deki en iyi anaokulları 2026 itibarıyla üç ana grupta değerlendirilebilir. Bunlar; Nişantaşı-Teşvikiye hattında faaliyet gösteren köklü vakıf okullarının okul öncesi birimleri (1885'ten bu yana eğitim veren Feyziye Mektepleri Vakfı'nın FMV Işık Anaokulu gibi), aynı hatta yoğunlaşan bağımsız butik anaokulu ve çocukevleri (Nişantaşı First Learning School ile Özel Nişantaşı Bilgi Anaokulu gibi) ile Bomonti-Mecidiyeköy hattındaki kolej kampüsleri ve mahalle ölçekli kurumlardır. Bunların yanında MEB'e bağlı, eğitimi ücretsiz devlet anaokulları da ilçe genelinde hizmet vermektedir.
Şişli, özel anaokulu ücretlerinin İstanbul ortalamasının üzerinde seyretme eğiliminde olduğu merkezi ilçelerdendir.
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İşte mahalle mahalle, model model 2026 Şişli anaokulu rehberi...
Şişli; Nişantaşı, Teşvikiye, Bomonti, Mecidiyeköy, Fulya ve Esentepe başta olmak üzere okul öncesi kurum yoğunluğu yüksek bir ilçedir. Merkezi iş alanlarına yakınlığı nedeniyle çalışan ebeveyn oranının yüksek olduğu bu bölgede Şişli anaokulu arayışında şu başlıklar öne çıkmaktadır:
Okul öncesi seçiminde en belirleyici üç kriter şöyledir:
Şişli özel anaokulları ve devlet kurumları şu türlerde toplanır:
Nişantaşı-Teşvikiye hattı, Şişli'nin okul öncesi kurum çeşitliliği açısından öne çıkan bölgelerindendir. Nişantaşı anaokulu arayan aileler için bölgede hem vakıf kökenli kurumlar hem de bağımsız butik okullar bulunmaktadır.
FMV Işık Anaokulu (Nişantaşı)
Feyziye Mektepleri Vakfı bünyesinde Teşvikiye'de faaliyet gösteren okul, 1885'te Selanik'te kurulan Feyz-i Sıbyan Mektebi'ne uzanan bir eğitim geleneğinin okul öncesi birimidir. Okul öncesi yaş grubuna hizmet veren kurumda eğitim, okul öncesi öğretmeni ve İngilizce öğretmeni tarafından eş zamanlı yürütülmektedir. Ortalama sınıf mevcudu 15 olarak belirtilen okul, anaokulundan liseye devamlılık sunan yapısıyla öne çıkmaktadır.
Nişantaşı First Learning School
Nişantaşı'nda 2-6 yaş grubuna hizmet veren bağımsız kurum, sorgulama merkezli pedagoji ve günlük akışa entegre edilmiş doğal İngilizce uygulamasıyla bilinir. Kurum, uluslararası bakış açısı ve güçlü veli katılımını programının merkezine koyduğunu belirtmektedir.
Özel Nişantaşı Bilgi Anaokulu
Teşvikiye'de yer alan kurum, 3-6 yaş grubuna İngilizce ve İspanyolca olmak üzere iki yabancı dilde eğitim sunmaktadır. Yüzme, jimnastik, dans, görsel sanatlar ve yoga gibi sportif ve sanatsal etkinliklerin yer aldığı programda ortalama sınıf mevcudu 20 olarak belirtilmektedir.
Bölgede ayrıca Özel Nişantaşı Dünya Çocukları Anaokulu gibi Teşvikiye merkezli bağımsız kurumlar da yer almaktadır.
Bomonti ve Mecidiyeköy hattında kolej kampüsleri ile mahalle ölçekli butik kurumlar bir arada bulunur. Bomonti anaokulu ve Mecidiyeköy anaokulu arayışında öne çıkan seçenekler şunlardır:
İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Şişli Bomonti Kampüsü
2013-2014 eğitim-öğretim yılında eğitime başlayan kampüs; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim vermektedir. Bilim odaklı eğitim modeli ve deneysel çalışmalarla desteklenen akademik programı, kurumun öne çıkardığı başlıklar arasındadır. Anaokulundan liseye kesintisiz devam imkânı arayan aileler için bölgedeki başlıca kampüs seçeneğidir.
Doğru Çocuk Anaokulu
Bomonti'de faaliyet gösteren kurum, temellerini çocuk gelişimi ve eğitimi alanının duayenlerinden kabul edilen kurucusu Pedagog Tülin Evliya Kuseyri'nin akademik vizyonuyla atmıştır. Okul, 2,5 yaş sonrasında yarım günlük oyun grubu programıyla başlayan ve çocuğun okul alışkanlığı edinmesiyle gün ve saat sayısı artan bir "basamak sistemi" uygulamaktadır. Küçük yaş gruplarında oyun ve doğaçlama odaklı bir program yürütülmektedir.
Bomonti çevresinde ayrıca Özel Şişli Anaokulu, Mecidiyeköy hattında ise Özel Sevimli Pıtırcık Anaokulu gibi mahalle ölçekli bağımsız kurumlar faaliyet göstermektedir.
Şişli'de alternatif eğitim yaklaşımlarını arayan ailelerin seçenekleri sınırlıdır. Araştırmamızda ulaşabildiğimiz kurumların büyük bölümü, MEB okul öncesi programını kendi eğitim anlayışlarıyla harmanlayarak uygulamakta; tam Montessori, Waldorf veya Reggio Emilia programı uyguladığını belirten kurum sayısı az görünmektedir. Şişli Montessori anaokulu arayan ailelerin bu nedenle etiket yerine uygulamayı sorgulaması gerekir.
Alternatif model iddiasındaki her okulda sorulması gereken sorular şunlardır:
MEB okul öncesi programının temelini oluşturan oyun temelli eğitim, Şişli'deki devlet ve özel anaokullarının çoğunda esas alınır. Bu modeli değerlendirirken şunlara bakılmalıdır:
Okul öncesinde "başarı", okuma-yazmaya erken başlamak değil; özbakım becerileri, duygu düzenleme ve sosyal uyum gibi gelişim alanlarında ilerlemektir.
Şişli, erken yaş yabancı dil programlarının yaygın olduğu ilçelerdendir; bölgede İngilizcenin yanı sıra İspanyolca gibi ikinci bir yabancı dil sunan kurumlar da bulunmaktadır. Üç model görülür:
Etiketten çok uygulamaya bakılmalıdır. İngilizce öğretmeninin sınıfta geçirdiği haftalık saat ve dilin günlük rutine (yemek, oyun, şarkı, geçişler) entegrasyonu sorulmalıdır.
Şişli'deki özel okul öncesi ücretleri, merkezi konum ve kurum profilleri nedeniyle genellikle İstanbul ortalamasının üzerinde seyretmektedir. Şişli anaokulu ücretleri 2026 genel görünümü şöyledir:
|Kurum Türü
|2026 Ücret (Tahmini)
|Devlet anaokulu (MEB)
|Eğitim ücretsiz; aylık katkı payı tavanı İstanbul'da 2026-2027 için yemeksiz 1.350 TL, yemekli 3.200 TL
|Özel anaokulu (yarım gün)
|Aylık 20.000-30.000 TL
|Özel anaokulu (tam gün, orta segment)
|Aylık 30.000-45.000 TL
|Özel anaokulu (üst segment, Nişantaşı-Teşvikiye)
|Aylık 45.000-75.000 TL ve üzeri
|Vakıf/kolej anaokulu (yıllık, yemek dahil toplam maliyet)
|400.000 - 1.000.000 TL ve üzeri (kuruma ve yerleşkeye göre)
Not: Tablodaki özel kurum bantları, ilan edilen sınırlı sayıda liste fiyatı ile Temmuz 2026 itibarıyla piyasa gözlemine dayalı KABA TAHMİNLERDİR; kapsamlı bir fiyat araştırmasına dayanmamaktadır. Devlet anaokulu katkı payı tavanları ise İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün 2026-2027 kararına dayanmaktadır. Gerçek ücretler kuruma, yaş grubuna, yemek-servis dahil olup olmamasına, kayıt ücreti, peşinat ve KDV koşullarına göre önemli farklılık gösterebilir; kesin bilgi için kurumlarla doğrudan iletişime geçilmelidir.
Okul öncesi maliyetini düşürmenin başlıca resmi yolları şöyledir:
Tek bir "en iyi" anaokulu ilan etmek doğru olmaz. Okul öncesinde en iyi okul, çocuğun mizacına ve ailenin önceliklerine en uygun olandır. Bununla birlikte 2026 görünümünde: anaokulundan liseye devamlılık ve köklü vakıf geleneği arayanlar için Teşvikiye'deki FMV Işık Anaokulu; kampüs imkânları ve kesintisiz K-12 yapısı önceliği olanlar için İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Şişli Bomonti Kampüsü; küçük yaş grubunda kademeli okul uyumu ve butik ölçek arayanlar için Bomonti'deki Doğru Çocuk Anaokulu; sorgulama merkezli program ve yoğun İngilizce isteyenler için Nişantaşı First Learning School; bütçe önceliği olan aileler için ise ilçedeki ücretsiz devlet anaokulları öne çıkan seçenekler arasındadır.
FMV Işık Anaokulu (Nişantaşı)
İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Şişli Bomonti Kampüsü
Doğru Çocuk Anaokulu
Kayıt takvimi kurum türüne göre değişmektedir:
Verimli bir okul ziyareti için şu adımlar izlenebilir:
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