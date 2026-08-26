Şişli'deki En İyi Anaokulları - Güncel Liste 2026

Şişli'deki en iyi anaokulları 2026 itibarıyla üç ana grupta değerlendirilebilir. Bunlar; Nişantaşı-Teşvikiye hattında faaliyet gösteren köklü vakıf okullarının okul öncesi birimleri (1885'ten bu yana eğitim veren Feyziye Mektepleri Vakfı'nın FMV Işık Anaokulu gibi), aynı hatta yoğunlaşan bağımsız butik anaokulu ve çocukevleri (Nişantaşı First Learning School ile Özel Nişantaşı Bilgi Anaokulu gibi) ile Bomonti-Mecidiyeköy hattındaki kolej kampüsleri ve mahalle ölçekli kurumlardır. Bunların yanında MEB'e bağlı, eğitimi ücretsiz devlet anaokulları da ilçe genelinde hizmet vermektedir.

Şişli, özel anaokulu ücretlerinin İstanbul ortalamasının üzerinde seyretme eğiliminde olduğu merkezi ilçelerdendir.

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İşte mahalle mahalle, model model 2026 Şişli anaokulu rehberi...

ŞİŞLİ'DE ANAOKULU SEÇİMİ: NELERE DİKKAT ETMELİ? - 2026

Şişli; Nişantaşı, Teşvikiye, Bomonti, Mecidiyeköy, Fulya ve Esentepe başta olmak üzere okul öncesi kurum yoğunluğu yüksek bir ilçedir. Merkezi iş alanlarına yakınlığı nedeniyle çalışan ebeveyn oranının yüksek olduğu bu bölgede Şişli anaokulu arayışında şu başlıklar öne çıkmaktadır:

Resmi izin ve ruhsat: Kurumun MEB'e bağlı özel öğretim kurumu mu, yoksa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iznine tabi kreş/gündüz bakımevi mi olduğu.

Kurumun MEB'e bağlı özel öğretim kurumu mu, yoksa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iznine tabi kreş/gündüz bakımevi mi olduğu. Çalışma saatleri: İncelediğimiz kurum örneklerinde kapanış saatleri 16.00 ile 18.00 arasında değişmektedir; çalışan ebeveynler için uzatmalı program imkânı belirleyici bir kriter olduğundan, güncel saat bilgisi kayıt öncesinde kurumdan teyit edilmelidir.

İncelediğimiz kurum örneklerinde kapanış saatleri 16.00 ile 18.00 arasında değişmektedir; çalışan ebeveynler için uzatmalı program imkânı belirleyici bir kriter olduğundan, güncel saat bilgisi kayıt öncesinde kurumdan teyit edilmelidir. Fiziksel koşullar: Şişli'nin yoğun yapılaşmış dokusunda bahçe ve açık alan imkânı kurumdan kuruma büyük fark gösterir; sınıfların gün ışığı alması ve giriş güvenliği yerinde incelenmelidir.

Şişli'nin yoğun yapılaşmış dokusunda bahçe ve açık alan imkânı kurumdan kuruma büyük fark gösterir; sınıfların gün ışığı alması ve giriş güvenliği yerinde incelenmelidir. Beslenme düzeni: Yemeklerin kurum mutfağında hazırlanıp hazırlanmadığı ve menülerin uzman kontrolünde olması.

Yemeklerin kurum mutfağında hazırlanıp hazırlanmadığı ve menülerin uzman kontrolünde olması. Ulaşım ve trafik: Mecidiyeköy-Nişantaşı hattının yoğun trafiği düşünüldüğünde metro ve metrobüs bağlantısına yakınlık günlük rutini doğrudan etkilemektedir.

EĞİTİM MODELİ, ÖĞRETMEN KALİTESİ VE SINIF MEVCUDU: 3 TEMEL KRİTER

Okul öncesi seçiminde en belirleyici üç kriter şöyledir:

Eğitim modeli: Okulun MEB okul öncesi programını mı, Montessori/Waldorf/Reggio Emilia gibi bir yaklaşımı mı, yoksa proje tabanlı karma bir modeli mi uyguladığı netleştirilmelidir. Modelin tabelada değil; sınıf düzeninde, materyallerde ve günlük akışta görünür olması gerekir. Öğretmen kalitesi: Okul öncesi öğretmenliği veya çocuk gelişimi mezunu, pedagojik formasyonlu, sirkülasyonu düşük bir kadro; alternatif model uygulanıyorsa öğretmenlerin ilgili sertifika eğitimlerini tamamlamış olması. Sınıf mevcudu: Bu rehberde yer verilen kurum örneklerinde ortalama sınıf mevcutları 15 ile 20 arasında ilan edilmektedir; kurumdan kuruma değişen bu sayı kayıt öncesinde mutlaka sorulmalıdır. Sınıf başına düşen yetişkin sayısı (öğretmen + yardımcı), bireysel ilginin en somut göstergesidir; yaş grubu küçüldükçe bu oran daha da önem kazanır.

MEB LİSANSLI MI, ÖZEL Mİ? ŞİŞLİ'DE ANAOKULU TÜRLERİ

Şişli özel anaokulları ve devlet kurumları şu türlerde toplanır:

Devlet anaokulları ve anasınıfları (MEB): Eğitim ücretsizdir; yönetmelik gereği yalnızca il komisyonunca belirlenen aylık katkı payı alınabilir.

Eğitim ücretsizdir; yönetmelik gereği yalnızca il komisyonunca belirlenen aylık katkı payı alınabilir. Bağımsız özel anaokulları: İlçedeki özel anaokullarının önemli bölümü zincire bağlı olmayan butik kurumlardır; düşük mevcut ve esnek programlarıyla öne çıkarlar.

İlçedeki özel anaokullarının önemli bölümü zincire bağlı olmayan butik kurumlardır; düşük mevcut ve esnek programlarıyla öne çıkarlar. Vakıf ve kolej anaokulları: Bazı vakıf ve kolej anaokulları, anaokulundan liseye devamlılık sunar.

Bazı vakıf ve kolej anaokulları, anaokulundan liseye devamlılık sunar. Kreş ve gündüz bakımevleri: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iznine tabi kurumlar; kreşler 0-24 ay, gündüz bakımevleri 25-66 ay grubuna hizmet verir."

ŞİŞLİ'NİN EN İYİ ANAOKULLARI: MAHALLE BAZLI REHBER - 2026

NİŞANTAŞI VE TEŞVİKİYE'DEKİ EN İYİ ANAOKULLARI

Nişantaşı-Teşvikiye hattı, Şişli'nin okul öncesi kurum çeşitliliği açısından öne çıkan bölgelerindendir. Nişantaşı anaokulu arayan aileler için bölgede hem vakıf kökenli kurumlar hem de bağımsız butik okullar bulunmaktadır.

FMV Işık Anaokulu (Nişantaşı)

Feyziye Mektepleri Vakfı bünyesinde Teşvikiye'de faaliyet gösteren okul, 1885'te Selanik'te kurulan Feyz-i Sıbyan Mektebi'ne uzanan bir eğitim geleneğinin okul öncesi birimidir. Okul öncesi yaş grubuna hizmet veren kurumda eğitim, okul öncesi öğretmeni ve İngilizce öğretmeni tarafından eş zamanlı yürütülmektedir. Ortalama sınıf mevcudu 15 olarak belirtilen okul, anaokulundan liseye devamlılık sunan yapısıyla öne çıkmaktadır.

Nişantaşı First Learning School

Nişantaşı'nda 2-6 yaş grubuna hizmet veren bağımsız kurum, sorgulama merkezli pedagoji ve günlük akışa entegre edilmiş doğal İngilizce uygulamasıyla bilinir. Kurum, uluslararası bakış açısı ve güçlü veli katılımını programının merkezine koyduğunu belirtmektedir.

Özel Nişantaşı Bilgi Anaokulu

Teşvikiye'de yer alan kurum, 3-6 yaş grubuna İngilizce ve İspanyolca olmak üzere iki yabancı dilde eğitim sunmaktadır. Yüzme, jimnastik, dans, görsel sanatlar ve yoga gibi sportif ve sanatsal etkinliklerin yer aldığı programda ortalama sınıf mevcudu 20 olarak belirtilmektedir.

Bölgede ayrıca Özel Nişantaşı Dünya Çocukları Anaokulu gibi Teşvikiye merkezli bağımsız kurumlar da yer almaktadır.

BOMONTİ VE MECİDİYEKÖY'DEKİ TERCİH EDİLEN ANAOKULLARI

Bomonti ve Mecidiyeköy hattında kolej kampüsleri ile mahalle ölçekli butik kurumlar bir arada bulunur. Bomonti anaokulu ve Mecidiyeköy anaokulu arayışında öne çıkan seçenekler şunlardır:

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Şişli Bomonti Kampüsü

2013-2014 eğitim-öğretim yılında eğitime başlayan kampüs; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim vermektedir. Bilim odaklı eğitim modeli ve deneysel çalışmalarla desteklenen akademik programı, kurumun öne çıkardığı başlıklar arasındadır. Anaokulundan liseye kesintisiz devam imkânı arayan aileler için bölgedeki başlıca kampüs seçeneğidir.

Doğru Çocuk Anaokulu

Bomonti'de faaliyet gösteren kurum, temellerini çocuk gelişimi ve eğitimi alanının duayenlerinden kabul edilen kurucusu Pedagog Tülin Evliya Kuseyri'nin akademik vizyonuyla atmıştır. Okul, 2,5 yaş sonrasında yarım günlük oyun grubu programıyla başlayan ve çocuğun okul alışkanlığı edinmesiyle gün ve saat sayısı artan bir "basamak sistemi" uygulamaktadır. Küçük yaş gruplarında oyun ve doğaçlama odaklı bir program yürütülmektedir.

Bomonti çevresinde ayrıca Özel Şişli Anaokulu, Mecidiyeköy hattında ise Özel Sevimli Pıtırcık Anaokulu gibi mahalle ölçekli bağımsız kurumlar faaliyet göstermektedir.

ŞİŞLİ'DE MONTESSORİ, WALDORF VE REGGİO EMİLİA YAKLAŞIMLI ANAOKULLARI

Şişli'de alternatif eğitim yaklaşımlarını arayan ailelerin seçenekleri sınırlıdır. Araştırmamızda ulaşabildiğimiz kurumların büyük bölümü, MEB okul öncesi programını kendi eğitim anlayışlarıyla harmanlayarak uygulamakta; tam Montessori, Waldorf veya Reggio Emilia programı uyguladığını belirten kurum sayısı az görünmektedir. Şişli Montessori anaokulu arayan ailelerin bu nedenle etiket yerine uygulamayı sorgulaması gerekir.

Montessori: Bölgede Montessori felsefesini programına entegre ettiğini belirten kurumlardan biri Bomonti'deki Doğru Çocuk Anaokulu'dur. Kurum, oyun temelli yapıyı Montessori öğeleriyle birleştiren karma bir yaklaşım tarif etmektedir.

Bölgede Montessori felsefesini programına entegre ettiğini belirten kurumlardan biri Bomonti'deki Doğru Çocuk Anaokulu'dur. Kurum, oyun temelli yapıyı Montessori öğeleriyle birleştiren karma bir yaklaşım tarif etmektedir. Reggio Emilia ve proje tabanlı yaklaşımlar: Nişantaşı-Teşvikiye hattındaki bazı bağımsız anaokulları, atölye düzenini ve proje tabanlı öğrenmeyi programlarına dahil etmektedir.

Nişantaşı-Teşvikiye hattındaki bazı bağımsız anaokulları, atölye düzenini ve proje tabanlı öğrenmeyi programlarına dahil etmektedir. Waldorf: Türkiye genelinde tam Waldorf programı uygulayan kurum sayısı çok azdır; bu araştırma kapsamında Şişli'de bu programı uyguladığını duyuran bir kurum tespit edilememiştir. Bu modeli arayan ailelerin komşu ilçelerdeki seçenekleri değerlendirmesi ve her durumda okulun günlük ritmini ile öğretmen eğitimlerini yerinde doğrulaması gerekir.

Alternatif model iddiasındaki her okulda sorulması gereken sorular şunlardır:

Öğretmenlerin ilgili yaklaşım sertifikası

Karma sınıf yapısı (Montessori'de 3-6 yaş bir arada)

Materyal envanteri

Günlük çalışma döngüsünün süresi

ŞİŞLİ ANAOKULLARINDA EĞİTİM MODELLERİ: HANGİSİ ÇOCUĞUNUZA UYGUN? - 2026

OYUN TEMELLİ EĞİTİM: ŞİŞLİ'DE ÇOCUK GELİŞİMİNE ODAKLANAN ANAOKULLARI

MEB okul öncesi programının temelini oluşturan oyun temelli eğitim, Şişli'deki devlet ve özel anaokullarının çoğunda esas alınır. Bu modeli değerlendirirken şunlara bakılmalıdır:

Serbest oyun ile yapılandırılmış etkinlik arasındaki denge,

Günlük açık hava süresi; Şişli'de bahçesi sınırlı kurumlarda park ve yürüyüş rutininin programda yer alıp almadığı,

Drama, müzik, sanat ve hareket etkinliklerinin haftalık programdaki ağırlığı,

Erken akademik baskı yerine gelişim odaklı gözlem ve düzenli veli raporlaması.

Okul öncesinde "başarı", okuma-yazmaya erken başlamak değil; özbakım becerileri, duygu düzenleme ve sosyal uyum gibi gelişim alanlarında ilerlemektir.

İNGİLİZCE AĞIRLIKLI ANAOKULLARI: ŞİŞLİ'DE İKİDİLLİ EĞİTİM SEÇENEKLERİ

Şişli, erken yaş yabancı dil programlarının yaygın olduğu ilçelerdendir; bölgede İngilizcenin yanı sıra İspanyolca gibi ikinci bir yabancı dil sunan kurumlar da bulunmaktadır. Üç model görülür:

Haftalık İngilizce dersi modeli: Türkçe akışa eklenen sınırlı saatli İngilizce etkinlikleri; yaygın ve görece ekonomik bir seçenektir. Yoğun İngilizce (yarı zamanlı ikidilli) model: Günün belirli bölümünün İngilizce yürütüldüğü programlar; vakıf ve kolej anaokullarında sık uygulanır. Tam ikidilli/immersion model: Sınıfta Türkçe ve İngilizce konuşan iki öğretmenin birlikte bulunduğu yapı; Nişantaşı-Teşvikiye hattındaki üst segment kurumlarda görülür ve ücretleri en yüksek gruptadır.

Etiketten çok uygulamaya bakılmalıdır. İngilizce öğretmeninin sınıfta geçirdiği haftalık saat ve dilin günlük rutine (yemek, oyun, şarkı, geçişler) entegrasyonu sorulmalıdır.

ŞİŞLİ ANAOKULU ÜCRETLERİ: 2026 GÜNCEL KARŞILAŞTIRMA

AYLIK EĞİTİM ÜCRETİ: TAM GÜN VE YARIM GÜN SEÇENEKLERİ

Şişli'deki özel okul öncesi ücretleri, merkezi konum ve kurum profilleri nedeniyle genellikle İstanbul ortalamasının üzerinde seyretmektedir. Şişli anaokulu ücretleri 2026 genel görünümü şöyledir:

Kurum Türü 2026 Ücret (Tahmini) Devlet anaokulu (MEB) Eğitim ücretsiz; aylık katkı payı tavanı İstanbul'da 2026-2027 için yemeksiz 1.350 TL, yemekli 3.200 TL Özel anaokulu (yarım gün) Aylık 20.000-30.000 TL Özel anaokulu (tam gün, orta segment) Aylık 30.000-45.000 TL Özel anaokulu (üst segment, Nişantaşı-Teşvikiye) Aylık 45.000-75.000 TL ve üzeri Vakıf/kolej anaokulu (yıllık, yemek dahil toplam maliyet) 400.000 - 1.000.000 TL ve üzeri (kuruma ve yerleşkeye göre)

Not: Tablodaki özel kurum bantları, ilan edilen sınırlı sayıda liste fiyatı ile Temmuz 2026 itibarıyla piyasa gözlemine dayalı KABA TAHMİNLERDİR; kapsamlı bir fiyat araştırmasına dayanmamaktadır. Devlet anaokulu katkı payı tavanları ise İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün 2026-2027 kararına dayanmaktadır. Gerçek ücretler kuruma, yaş grubuna, yemek-servis dahil olup olmamasına, kayıt ücreti, peşinat ve KDV koşullarına göre önemli farklılık gösterebilir; kesin bilgi için kurumlarla doğrudan iletişime geçilmelidir.

DEVLET DESTEĞİ VE ANAOKULU TEŞVİKLERİ: ŞİŞLİ'DE NASIL YARARLANILIR?

Okul öncesi maliyetini düşürmenin başlıca resmi yolları şöyledir:

Devlet anaokulları: MEB yönetmeliğine göre devlet anaokullarında eğitim ücretsizdir; yalnızca il katkı payı komisyonunun belirlediği tavanı aşmayan aylık katkı payı alınabilir.

MEB yönetmeliğine göre devlet anaokullarında eğitim ücretsizdir; yalnızca il katkı payı komisyonunun belirlediği tavanı aşmayan aylık katkı payı alınabilir. Katkı payı muafiyeti: Durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla şehit, harp malulü ve muharip gazi çocukları ile okul öğrenci kontenjanının 1/10'u oranındaki yoksul aile çocuklarından katkı payı alınmaz. Bu durumdaki çocuklardan özel eğitim ihtiyacı olanlara öncelik tanınır.

Durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla şehit, harp malulü ve muharip gazi çocukları ile okul öğrenci kontenjanının 1/10'u oranındaki yoksul aile çocuklarından katkı payı alınmaz. Bu durumdaki çocuklardan özel eğitim ihtiyacı olanlara öncelik tanınır. Belediye destekleri: İstanbul'da İBB ve bazı ilçe belediyeleri, özel kurumlara kıyasla düşük ücretli kreş ve çocuk etkinlik merkezleri işletmektedir; Şişli'deki güncel hizmet, kontenjan ve tarife bilgisi belediyenin resmi kanallarından teyit edilmelidir.

İstanbul'da İBB ve bazı ilçe belediyeleri, özel kurumlara kıyasla düşük ücretli kreş ve çocuk etkinlik merkezleri işletmektedir; Şişli'deki güncel hizmet, kontenjan ve tarife bilgisi belediyenin resmi kanallarından teyit edilmelidir. Erken kayıt ve kardeş indirimi: Özel anaokullarında erken kayıt dönemleri ile kardeş indirimleri toplam maliyeti düşürebilir; vakıf okullarında mezun ve dernek üyesi indirimleri de uygulanabilir.

Özel anaokullarında erken kayıt dönemleri ile kardeş indirimleri toplam maliyeti düşürebilir; vakıf okullarında mezun ve dernek üyesi indirimleri de uygulanabilir. Kurumsal destekler: Bazı işverenler ve dönemsel kamu projeleri çalışan ebeveynlere kreş desteği sağlayabilmektedir; güncel programlar ilgili resmi kurumlardan teyit edilmelidir.

SSS: ŞİŞLİ ANAOKULLARI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

ŞİŞLİ'NİN EN İYİ ANAOKULU HANGİSİ? 2026 EDİTÖR SEÇİMİ

Tek bir "en iyi" anaokulu ilan etmek doğru olmaz. Okul öncesinde en iyi okul, çocuğun mizacına ve ailenin önceliklerine en uygun olandır. Bununla birlikte 2026 görünümünde: anaokulundan liseye devamlılık ve köklü vakıf geleneği arayanlar için Teşvikiye'deki FMV Işık Anaokulu; kampüs imkânları ve kesintisiz K-12 yapısı önceliği olanlar için İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Şişli Bomonti Kampüsü; küçük yaş grubunda kademeli okul uyumu ve butik ölçek arayanlar için Bomonti'deki Doğru Çocuk Anaokulu; sorgulama merkezli program ve yoğun İngilizce isteyenler için Nişantaşı First Learning School; bütçe önceliği olan aileler için ise ilçedeki ücretsiz devlet anaokulları öne çıkan seçenekler arasındadır.

FMV Işık Anaokulu (Nişantaşı)

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Şişli Bomonti Kampüsü

Doğru Çocuk Anaokulu

ŞİŞLİ'DE ANAOKULU KAYIT DÖNEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Kayıt takvimi kurum türüne göre değişmektedir:

Devlet anaokulları: Kayıtlar MEB'in e-Okul takvimine göre genellikle yaz aylarında yapılır; yaş kriterleri MEB'in ilgili yıl duyurusuyla belirlenir.

Kayıtlar MEB'in e-Okul takvimine göre genellikle yaz aylarında yapılır; yaş kriterleri MEB'in ilgili yıl duyurusuyla belirlenir. Vakıf ve kolej anaokulları: Kayıt yenileme ve yeni kayıt dönemleri genellikle kış aylarında (ocak-şubat) açılır; popüler kurumlarda kontenjanlar erken dolduğu için güncel takvimin okulun resmi kanallarından takip edilmesi gerekir.

Kayıt yenileme ve yeni kayıt dönemleri genellikle kış aylarında (ocak-şubat) açılır; popüler kurumlarda kontenjanlar erken dolduğu için güncel takvimin okulun resmi kanallarından takip edilmesi gerekir. Bağımsız özel anaokulları: Erken kayıt tarihleri kurumdan kuruma değişmektedir; güncel takvim okulun resmi kanallarından takip edilmelidir.

ANAOKULU SEÇMEDEN ÖNCE OKUL ZİYARETİ NASIL PLANLANIR?

Verimli bir okul ziyareti için şu adımlar izlenebilir:

Ziyareti ders saatinde planlayın: Sınıfların gerçek akışını görmek, tanıtım turundan daha bilgilendiricidir. Çocuğunuzla birlikte gidin: Çocuğun ortama tepkisi en değerli veridir; birçok kurum deneme günü veya oryantasyon imkânı sunar. Somut sorular hazırlayın: Sınıf mevcudu, öğretmen sirkülasyonu, hastalık politikası, yemek menüsü, acil durum prosedürü ve ücrete dahil olmayan kalemler mutlaka sorulmalıdır. Birden fazla okulu karşılaştırın: En az 3 okulu aynı soru setiyle gezip not almak sağlıklı karşılaştırma sağlar. Sözleşmeyi inceleyin: Ücret artış koşulları, iptal-iade politikası ve devamsızlık uygulamaları kayıttan önce netleştirilmelidir.

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