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Sitenin bahçesine uçan araçtaki 3 kişi yaralandı

İHA İHA
12.03.2024 07:21
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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın sitenin bahçesine uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sitenin bahçesine uçan araçtaki 3 kişi yaralandı

Kaza Esentepe Mahallesi Sunduk Caddesi’nde meydana geldi. N.M.K. idaresindeki 78 SH 781 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sitenin bahçesine uçtu.

Kazada sürücü ile birlikte bulunan E.K. ve H.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sitenin bahçesine uçan araçtaki 3 kişi yaralandı

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