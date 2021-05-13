Sivas Belediyesinden Ramazan Bayramı klibi

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi, Ramazan Bayramı için video klip hazırladı.

"Hüznümüzü en iyi türkülerimiz anlatırdı zira, kavuşmamız artık başka bir bayrama." ifadeleriyle paylaşılan klipte şehrin tarihi mekanları ile ana caddelerinin boş görüntülerine yer verildi.

Klip için kamera karşısına geçen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Daha nice bayramlarda el ele, kol kola bayramlaşabilmek dileğiyle. Mutlu bayramlar Sivas." ifadelerini kullandı.

Video, belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz