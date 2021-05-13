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Sivas Belediyesinden Ramazan Bayramı klibi

13.05.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas Belediyesinden Ramazan Bayramı klibi

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi, Ramazan Bayramı için video klip hazırladı.

"Hüznümüzü en iyi türkülerimiz anlatırdı zira, kavuşmamız artık başka bir bayrama." ifadeleriyle paylaşılan klipte şehrin tarihi mekanları ile ana caddelerinin boş görüntülerine yer verildi.

Klip için kamera karşısına geçen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Daha nice bayramlarda el ele, kol kola bayramlaşabilmek dileğiyle. Mutlu bayramlar Sivas." ifadelerini kullandı.

Video, belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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