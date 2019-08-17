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Sivas Belediyespor Fenerbahçe'den Alper Uğuz'u kadrosuna kattı

FUTBOL HABERLERİ  | 17.08.2019 15:48 | Son Güncelleme

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Fenerbahçe U21 Takımı forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Uğuz’ı kadrosuna kattı.

Sivas Belediyespor Fenerbahçe'den Alper Uğuz'u kadrosuna kattı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı kulüp, son olarak Fenerbahçe U21 takımında forma giyen başarılı orta saha Alper Uğuz ile anlaşmaya vararak 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Teknik Direktör Namık Altunsoy’un raporu doğrultusunda transfer edilen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, önceki gün Sivas kampına katılarak çalışmalara start verdi.

Kariyerinde 24 maça çıkan Uğuz, 7 gol kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Belediyespor alper Uğuz

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