Sivas Belediyespor Fenerbahçe'den Alper Uğuz'u kadrosuna kattı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı kulüp, son olarak Fenerbahçe U21 takımında forma giyen başarılı orta saha Alper Uğuz ile anlaşmaya vararak 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Teknik Direktör Namık Altunsoy’un raporu doğrultusunda transfer edilen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, önceki gün Sivas kampına katılarak çalışmalara start verdi.
Kariyerinde 24 maça çıkan Uğuz, 7 gol kaydetti.
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