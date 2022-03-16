Sivas Devlet Tiyatrosu "1919: Şafak" adlı oyunu sahneleyecek

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla "1919: Şafak" adlı oyunla perdelerini açacak.

SDT'ten yapılan açıklamaya göre, Asiye Demet Köse ile SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz'ün kaleme aldığı, Volkan Ateş Gündüz'ün sahneye taşıdığı "1919: Şafak" isimli oyun, 17 ve 18 Mart'ta saat 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde izlenebilecek.

Konusunun yanı sıra görselliği ve müzikleriyle seyredenlerden tam not alan, Türk milletinin bağımsızlık yolundaki azim ve kararlılığını tiyatro sahnesinde yansıtan oyun, 19 Mart Cumartesi günü ise 14.00 ve 19.30'da da seyirciyle buluşacak.

