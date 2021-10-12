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Sivas Devlet Tiyatrosu, "Eski Fotoğraflar" adlı oyunu sahneleyecek

12.10.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas Devlet Tiyatrosu, "Eski Fotoğraflar" adlı oyunu sahneleyecek

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Eski Fotoğraflar" adlı tiyatro oyununu tiyatroseverler ile buluşturacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, uzun bir aradan sonra Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" adlı oyunla perde açan SDT, 14 Ekim Perşembe günü "Eski Fotoğraflar" isimli oyunla tiyatro izleyicisiyle buluşacak.

Dinçer Sümer'in kaleme aldığı, Ece Okay’ın yönetmenliğini yaptığı "Eski Fotoğraflar" adlı oyun, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde düzenlenen, Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde saat 19.30'da sahnelenecek.

Oyun, 15 Ekim Cuma ve 16 Ekim Cumartesi günü saat 19:30'da yeniden perde açacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircilerden, aşı kartları veya 48 saat önce yapılmış PCR test sonuçları istenecek olan oyunun biletleri www.biletinial.com adlı internet sitesinden, Sanat Cepte uygulamasından ve SDT gişesinden temin edinilebilecek.

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