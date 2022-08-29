YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas Devlet Tiyatrosu perdelerini açmaya hazırlanıyor

Sivas Devlet Tiyatrosu perdelerini açmaya hazırlanıyor

29.08.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas Devlet Tiyatrosu perdelerini açmaya hazırlanıyor

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), 2022-2023 tiyatro sezonunun hazırlıklarını sürdürüyor.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, SDT, 2 Eylül Cuma günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişini temsili olarak canlandıracak.

Sivas Kongresi etkinlikleri kapsamında 4 Eylül Pazar günü Atatürk ve Kongre Müzesi'nde Sivas Kongresi'ni temsili olarak canlandıracak SDT, manda ve himayeye "hayır" diyen Türk milletinin gür sesini bir kez daha yankılandıracak.

İzmir'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında 8-9 Eylül'de "1919:Şafak" adlı oyunu İzmir'de sahneleyecek SDT, Sivas'ta 2022-2023 tiyatro sezonunu 6 Ekim'de "Yapay Zeka" ile açacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladıSivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
Kahramanmaraş'ta baraj gölüne giren 2 kardeş boğulduKahramanmaraş'ta baraj gölüne giren 2 kardeş boğuldu
Karaman'da yatağında fenalaşan bebek hayatını kaybettiKaraman'da yatağında fenalaşan bebek hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Sivas perde

Sivas Namaz Vakitleri 29 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:21
Sabah
05:50
Öğle
12:38
İkindi
16:19
Akşam
19:16
Yatsı
20:39
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hırsızlık yaparken yakayı fena ele verdi!

Hırsızlık yaparken yakayı fena ele verdi!

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Dehşete düşüren keşif! İki beyaz çanta, iki ayrı ceset...

Dehşete düşüren keşif! İki beyaz çanta, iki ayrı ceset...

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.