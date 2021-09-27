YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas Eğitim-Bir-Sen kentte bir okul müdürünün darbedilmesini kınadı

Sivas Eğitim-Bir-Sen kentte bir okul müdürünün darbedilmesini kınadı

27.09.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas Eğitim-Bir-Sen kentte bir okul müdürünün darbedilmesini kınadı

SİVAS (AA) - Eğitim-Bir-Sen Sivas Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, kentte bir okulun müdürünün, okul bahçesine araç park edilmesi meselesi yüzünden çıkan kavgada darbedilmesini kınadı.

Şehit Adnan Saka Ortaokulunda basın açıklaması yapan Temiz, okul müdürü Feryat Çevik'in, okul bahçesinde araç bulundurulmasının yasak olmasını söylemesi üzerine E.G. tarafından darbedilerek burnunun kırıldığını anımsattı.

Yaşanan olayın üzüntüsünü yaşadıklarını aktaran Temiz, E.G'nin, ifadesinin ardından serbest bırakılmasına da tepki gösterdi.

Şiddeti nefretle kınadığını belirten Temiz, "Eğitimciye şiddet konusunda bütün eğitim çalışanlarının yekvücut dimdik ayakta olduğunu tüm Türkiye kamuoyuna ilan ediyoruz." dedi.

Öğretmenlere ve eğitimcilere yönelik şiddet olaylarının sıradanlaştığını ifade eden Temiz, "Eğitimciye yönelen şiddetin örf ve adetlerimize, hukuk düzenimize ve milletimizin tüm dünyaya örnek uygulamalarına ters düştüğünün altını bir kez daha çizmek istiyorum. Başta eğitimcilerimize yönelen şiddet eylemleri olmak üzere her türlü şiddeti kınıyorum." diye konuştu.

Temiz, eğitimcilere ve kamu çalışanlarına yönelik şiddet olayları üzerine idari ve hukuki tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

Sivas'ta dün, Şehit Adnan Saka Ortaokulu Müdürü Feryat Çevik, okul bahçesinde araç park etme meselesi yüzünden tartıştığı E.G. tarafından darbedilmişti. Burnu kırılan Çevik'in ameliyat olacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Baldızını uyuşturucu verip istismar etti" demişti! Valilikten açıklama"Baldızını uyuşturucu verip istismar etti" demişti! Valilikten açıklama
PARTNERProgramda peruk takarak çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in alay konusu olduProgramda peruk takarak çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in alay konusu oldu
Sivas'taki Kale Projesi kazılarında Selçuklu sarayı izlerine rastlandıSivas'taki Kale Projesi kazılarında Selçuklu sarayı izlerine rastlandı
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 27 Eylül Pazartesi

İmsak
04:54
Sabah
06:17
Öğle
12:28
İkindi
15:50
Akşam
18:29
Yatsı
19:47

Sivas Nöbetçi Eczaneler27 Eylül Pazartesi

Kübra Eczanesi
Merkez
Sema Eczanesi
Merkez
Yıldırım Eczanesi
Merkez
Subaşılar Eczanesi
Sarkisla
Deniz Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Tekirdağ'da anaokulu açılışı yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Tekirdağ'da anaokulu açılışı yaptı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Niğde'de bir kişi elma bahçesinde ölü bulundu

Niğde'de bir kişi elma bahçesinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.