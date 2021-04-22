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Sivas’ın Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü, ‘hassas alan’ olarak tescillendi

Seray Üstün Seray Üstün
22.04.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan ve doğal güzelliği ile herkesi kendime hayran bırakan Gökpınar Gölü, “kesin korunacak hassas alan” olarak tescil edildi.

Sivas’ın Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü, ‘hassas alan’ olarak tescillendi

Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan Gökpınar Gölü geçtiğimiz aylarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından “Doğal SİT Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescillenmişti. Dün resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte Gökpınar Gölü “kesin korunacak hassas alan” olarak da tescil edildi.

GÖL

Gürün ilçe merkezine 11 kilometre mesafedeki Gökpınar Gölü doğal turkuaz rengi ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Yaklaşık 17 metre derinliğindeki göl aynı zamanda dünyanın en berrak suyuna sahip göllerden bir tanesi olarak gösteriliyor. Dalgıçların ve su altı fotoğrafçıların uğrak yeri olan göl, rengi dolayısı ile “Bozkır’ın Nazar Boncuğu” olarak da adlandırılıyor.

(İHA)

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Sivas
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