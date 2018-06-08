SPOR

Sivas'ın yıldızlarından Türkiye'ye EURO 2024 desteği

SİVASSPOR HABERLERİ  | 08.06.2018 12:01 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivassporlu Thievy Bifouma, Robinho ve Aroune Kone, Türkiye'nin UEFA EURO 2024 ev sahipliği adaylığına destek verdi.

Sivas'ın yıldızlarından Türkiye'ye EURO 2024 desteği

Yıldız oyuncular "Share Together" atkısıyla futbolseverlere "Birlikte Paylaşalım" çağrısı yaptı. Robinho, Türkçe olarak, "Haydi Gardaş Türkiye" ifadelerini kullandı.

Thievy Bifouma: "EURO 2024 için Türkiye'nin adaylığını destekliyorum. Gerçekten saygılı insanlara sahip, harika bir ülke. Büyüleyici stadyumları var ve futbolla iç içeler. Kültürleri ne olursa olsun herkese saygı duyuyorlar. "

Robinho: "İstanbul dediğiniz zaman bence çoklu kültür aklınıza gelmeli. İstanbul dünyanın en güzel şehri. Burada neye ihtiyacınız varsa hemen elinizin altında bulabilirsiniz. İstanbul'u harika bir şehir olarak adlandırabilirim."

Arouna Kone: "Türk mutfağı hakkında söylenecek söz yok. Başta kebap olmak üzere çok lezzetli yemekleri var. Başka yerde bulamayacağınız tatlara sahip. Hepsini burada denemek lazım."

PARTNERİşte Kıraç'ın çiftlik hayatı İşte Kıraç'ın çiftlik hayatı
Tamer Tuna, Sivasspor'un yeni teknik direktörü olduTamer Tuna, Sivasspor'un yeni teknik direktörü oldu
Tamer Tuna Sivasspor ile anlaşmaya vardıTamer Tuna Sivasspor ile anlaşmaya vardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
robinho Aroune Kone Thievy Bifouma Sivasspor EURO 2024

En Çok Okunan Haberler

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Galatasaray, Gomis ile yollarını ayırıyor

Galatasaray, Gomis ile yollarını ayırıyor

Depay Milan'a, Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a

Depay Milan'a, Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a

Aykut Kocaman, Ali Koç'a veda etti

Aykut Kocaman, Ali Koç'a veda etti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivas'ın yıldızlarından Türkiye'ye EURO 2024 desteği

Sivas'ın yıldızlarından Türkiye'ye EURO 2024 desteği

Tamer Tuna, Sivasspor'un yeni teknik direktörü oldu

Tamer Tuna, Sivasspor'un yeni teknik direktörü oldu

Tamer Tuna Sivasspor ile anlaşmaya vardı

Tamer Tuna Sivasspor ile anlaşmaya vardı

Mecnun Otyakmaz Sivasspor'u Alex de Souza'ya teslim edecek

Mecnun Otyakmaz Sivasspor'u Alex de Souza'ya teslim edecek

Sivasspor Seedorf'u gündemine aldı

Sivasspor Seedorf'u gündemine aldı

Sivasspor için Gheorghe Hagi iddiası

Sivasspor için Gheorghe Hagi iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.