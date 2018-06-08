Sivas'ın yıldızlarından Türkiye'ye EURO 2024 desteği

Yıldız oyuncular "Share Together" atkısıyla futbolseverlere "Birlikte Paylaşalım" çağrısı yaptı. Robinho, Türkçe olarak, "Haydi Gardaş Türkiye" ifadelerini kullandı.
Thievy Bifouma: "EURO 2024 için Türkiye'nin adaylığını destekliyorum. Gerçekten saygılı insanlara sahip, harika bir ülke. Büyüleyici stadyumları var ve futbolla iç içeler. Kültürleri ne olursa olsun herkese saygı duyuyorlar. "
Robinho: "İstanbul dediğiniz zaman bence çoklu kültür aklınıza gelmeli. İstanbul dünyanın en güzel şehri. Burada neye ihtiyacınız varsa hemen elinizin altında bulabilirsiniz. İstanbul'u harika bir şehir olarak adlandırabilirim."
Arouna Kone: "Türk mutfağı hakkında söylenecek söz yok. Başta kebap olmak üzere çok lezzetli yemekleri var. Başka yerde bulamayacağınız tatlara sahip. Hepsini burada denemek lazım."
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