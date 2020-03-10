YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas Judo takımı finale yükseldi

Sivas Judo takımı finale yükseldi

SİVAS HABERLERİ  | 10.03.2020 15:59 | Son Güncelleme

Burdur’da düzenlenen “Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final” müsabakalarında Sivas’ı temsil eden judocular, 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Sivas Judo takımı finale yükseldi

Burdur’da düzenlenen “Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final” müsabakalarında Sivas’ı temsil eden judocular, 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Genel klasmanda derece yapan Sivas ekibi, Türkiye finaline katılacak.
Burdur’da yapılan “Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Müsabakaları” sona erdi. 2 gün boyunca Burdur Spor Salonunda yapılan heyecan dolu yarı final maçlarına birçok ilden yaklaşık 150 sporcu katılım sağladı.
Sivas’ı temsilen antrenörler Bekir Güzelimdağ, Hakan Cebeci nezdinde şampiyonaya katılan Sivas ekibi derece yapmayı başardı. 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazanan Sivas ekibi genel klasmanda derece yaparak Türkiye finallerinde Sivas’ı temsil etmeye hak kazandı.
Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, kente derece ile dönen sporcuları kutlayarak başarılar diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER O Ses Türkiye jürisinden olay sözler! Acun Ilıcalı küplere binecek O Ses Türkiye jürisinden olay sözler! Acun Ilıcalı küplere binecek
Korku dolu anlar! Saniyelerle kurtulduKorku dolu anlar! Saniyelerle kurtuldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trafiğe havadan helikopterli denetim

Trafiğe havadan helikopterli denetim

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Suya yapılan yatırımlar Tokat’ın çehresini değiştirdi

Suya yapılan yatırımlar Tokat’ın çehresini değiştirdi

Kütahya’da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi

Kütahya’da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi

’Plastik Aşklar’ oyunu Marmaris’te seyirciyle buluştu

’Plastik Aşklar’ oyunu Marmaris’te seyirciyle buluştu

Sivas Namaz Vakitleri 10 Mart Salı

İmsak
05:22
Sabah
06:44
Öğle
12:47
İkindi
16:04
Akşam
18:40
Yatsı
19:58

Sivas Nöbetçi Eczaneler10 Mart Salı

İrfan Eczanesi
Merkez
Sivas Eczanesi
Merkez
Tuğba Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Sarkisla
Deniz Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu

Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu

Sivas'ta 16 yaşındaki çocuk eve geç geldiği için kendisini uyaran ağabeyini öldürdü

Sivas'ta 16 yaşındaki çocuk eve geç geldiği için kendisini uyaran ağabeyini öldürdü

Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı

Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

Sivas'ta eğitime kar engeli

Sivas'ta eğitime kar engeli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.