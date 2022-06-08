Sivas-Kayseri kara yolunda sel nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gemerek ilçesinde sel sularının taşıdığı çamur ve molozlar nedeniyle Sivas-Kayseri kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İlçede iki gündür devam eden sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Selin sürüklediği çamur ve molozlar, Sivas-Kayseri kara yolunun Gemerek mevkisinde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Ekipler, zaman zaman yolu trafiğe kapatarak bölgede iş makineleriyle temizlik çalışması yaptı. Temizlenen yolda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Bu arada ilçe merkezinde sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Ekipler ilçede çalışmalarını sürdürüyor.

