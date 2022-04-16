Sivas, Niğde, Kayseri, Kırıkkale ve Nevşehir'de yetim çocuklara iftar verildi

SİVAS (AA) - Sivas, Niğde, Kayseri, Kırıkkale ve Nevşehir'de, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi.

Sivas genelinde bine yakın yetim çocuk ve yakınları iftar sofralarında buluştu. Valiliğin organizasyonuyla kentteki bir restoranda düzenlenen iftar programına da 150 yetim katıldı.

Vali Salih Ayhan, burada yaptığı konuşmada, ramazanın 15. gününün "Dünya Yetimler Günü" olarak kabul edildiğini hatırlatarak, "Ramazan ayı ve yetim kavramı bir arada çok anlamlı oldu. Birçok farklı, özel ve anlamlı günler var ama bugün daha anlamlı bir gün. Bugün bizim insani duygularımızın ramazanın atmosferiyle zirve yaptığı bir gündür. Sivas merkezde ve tüm ilçelerimizde de yetim evlatlarımızla birlikte iftar gerçekleştirdik. Peygamber efendimiz de bir yetimdir. Onun söylemiyle 'Yetim başı okşayan cennetin kapısını açar.' Dolayısıyla hem inancımızın hem de kültürümüzün özünde yetimin başının okşanması, bizim için bir düsturdur." ifadelerini kullandı.

İftara katılan çocuklara harçlık ve oyuncak dağıtıldı.

- Niğde

Niğde'de Valilik ile Yetim Eli Derneği iş birliğinde bir otelde düzenlenen iftar programına 350 yetim çocuk katıldı.

Yemekten sonra yetimlere ve ailelerine harçlık verildi.

Programa, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile protokol üyeleri katıldı.

- Kayseri

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından Mimar Sinan Parkı'nda belediyeye ait tesiste gerçekleştirilen programda yetim çocuklar iftar öncesi palyaço ve Hacivat-Karagöz gösterisini izledi.

Özel dizayn edilen oyun parkında eğlenen çocuklar, daha sonra yakınları ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile iftar yaptı.

- Kırıkkale

Kırıkkale Valiliğince Polisevi'nde düzenlenen iftar programına, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve eşi Arzu Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve eşi Hilal Saygılı ile 73 aile katıldı.

Tekbıyıkoğlu, programın ardından gazetecilere, kaderin insanlara eşit fırsat vermeyebildiğini belirterek, insanların yaşarken önlerine çeşitli engeller çıkabildiğini söyledi.

Babasını veya annesini kaybetmenin de bu durumlardan olduğunu aktaran Tekbıyıkoğlu, "Biz bir milletsek birbirimizin acı gününde hissiyatını paylaşabiliyorsak ancak o derecede millet olduğumuzu kabul ediyoruz. Hem millet olarak hem de devlet olarak yetimlerimizin, öksüzlerimizin yanında bulunmayı, ihtiyaçlarını gidermeyi vazife olarak görüyoruz. Bugün de bu kapsamda ilimizdeki 73 aileyle beraber iftar yaptık." diye konuştu.

Vali Tekbıyıkoğlu ve eşi, Başkan Saygılı ve eşi, daha sonra çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

- Nevşehir

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde belediye ile İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen programda, yetim çocuklar ve yakınları bir araya geldi.

İftar öncesi İHH gönüllüleri, çocuklarla çeşitli oyunlar oynayıp, boyama etkinliği yaptı.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programa AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

