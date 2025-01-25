SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Sivasspor
  4. Sivas'ta 7 gol ve 2 kırmızı kart çıktı! Ev sahibi ekip 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi

Sivas'ta 7 gol ve 2 kırmızı kart çıktı! Ev sahibi ekip 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.01.2025 15:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor, sahasında Kayserispor'u 5-2 mağlup ederek 8 maçlık galibiyet hasretini dindirdi.

Sivas'ta 7 gol ve 2 kırmızı kart çıktı! Ev sahibi ekip 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi

Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Maçı 5-2'lik skorla Sivasspor kazandı. Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 5 ve 90+2. dakikalarda Rey Manaj, 10. dakikada kendi kalesine Onurcan Piri, 45+1. dakikada Garry Rodrigues ve 77. dakikada Emrah Başsan attı. Kayserispor'un golleri 46. dakikada Duckens Nazon ve 90+1'de Boa Morte'den geldi.

KAYSERİSPOR 2 KIRMIZI KART GÖRDÜ

4a21c101-1ee2-4ec0-a4c4-cfc056709491

Kayserispor maçı 9 kişi tamamladı. 23. dakikada Bahoken, 86. dakikada da Attamah kırmızı kart gördü.

MANAJ GOL ORUCUNU BİTİRDİ

7f0eb5bb-8091-4118-931c-9e572046f422

Sivasspor'da 5 ve 90+2. dakikalarda fileleri havalandıran Rey Manaj, altı haftalık gol orucunu bitirmiş oldu.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Net Global Sivasspor Net Global Sivasspor
5 - 2
Bellona Kayserispor Bellona Kayserispor

Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan hem 2028 hem 2029 seçimlerini işaret etti

Erdoğan hem 2028 hem 2029 seçimlerini işaret etti

Baro Başkanı yangının nasıl çıktığını anlattı!

Baro Başkanı yangının nasıl çıktığını anlattı!

Kayserispor futbolcusu Bahoken, takım arkadaşına saldırdı, kırmızı kart gördü!

Kayserispor futbolcusu Bahoken, takım arkadaşına saldırdı, kırmızı kart gördü!

Fenerbahçe'den Barcelona'ya transfer teklifi! Ali Koç bu kez bitirmek istiyor...

Fenerbahçe'den Barcelona'ya transfer teklifi! Ali Koç bu kez bitirmek istiyor...

Okan Buruk'un yeni jokeri antrenmanda büyüledi

Okan Buruk'un yeni jokeri antrenmanda büyüledi

Süper Lig devinden Zeki Çelik hamlesi! Türkiye'ye geri dönüyor...

Süper Lig devinden Zeki Çelik hamlesi! Türkiye'ye geri dönüyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.