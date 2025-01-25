Sivas'ta 7 gol ve 2 kırmızı kart çıktı! Ev sahibi ekip 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi

Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Maçı 5-2'lik skorla Sivasspor kazandı. Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 5 ve 90+2. dakikalarda Rey Manaj, 10. dakikada kendi kalesine Onurcan Piri, 45+1. dakikada Garry Rodrigues ve 77. dakikada Emrah Başsan attı. Kayserispor'un golleri 46. dakikada Duckens Nazon ve 90+1'de Boa Morte'den geldi.

KAYSERİSPOR 2 KIRMIZI KART GÖRDÜ

Kayserispor maçı 9 kişi tamamladı. 23. dakikada Bahoken, 86. dakikada da Attamah kırmızı kart gördü.

MANAJ GOL ORUCUNU BİTİRDİ

Sivasspor'da 5 ve 90+2. dakikalarda fileleri havalandıran Rey Manaj, altı haftalık gol orucunu bitirmiş oldu.