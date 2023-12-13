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Sivas’ta Halil Umut Meler tepkisi! Yerel gazeteler, spor sayfalarını kararttı

13.12.2023 10:03 | Son Güncelleme:
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Sivas’ta yayın yapan yerel gazeteler, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçındaki hakeme yapılan şiddet olayını kınamak için spor sayfalarını tamamen karartarak tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında Eryaman Stadı’nda oynanan karşılaşmaya şiddet olayları damga vurdu. Maçın hakemi Halil Umut Meler’in son düdüğü çalmasının ardından saha bir anda karıştı. Sahaya giren MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Halil Umut Meler’e yumruk attı.

Maçın ardından spor camiası, hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıdan dolayı büyük tepki gösterdi. Sivas’ta yayın yapan Sivas İrade Gazetesi ve Sivas Ekspres Gazetesi de, spor sayfalarını tamamen kararttı. Sivas İrade Gazetesi siyah zemin üzerine ’Kınıyoruz! Utanılacak ve unutulmayacak bir futbol akşamı yaşadık!’ başlığı ile yayımlandı. Gazetede yer alan uzun bir metinde ise kınama cümleleri yer aldı.
Sivas Ekspres Gazetesi ise, ’Türk futbolunda kara gece! Yaşananlar asla kabul edilemez’ başlığını kullandı.

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