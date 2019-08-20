Sivas'ta kırmızı listedeki 'Arap tavşanı' görüntülendi

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için kırmızı listeye alınan Arap tavşanı, Sivas'ın Altınyayla ilçesinde görüntülendi.
GECELERİ ORTAYA ÇIKIYOR
Genellikle geceleri ortaya çıkan, ayakları kanguruya, gövdesi ise fareye benzeyen Arap tavşanını, yoldan geçen sürücüler fark etti.
GÖZDEN KAYBOLDU
Sürücülerden birinin cep telefonu kamerasıyla görüntülenen tavşan, bir süre sonra bulunduğu yerden uzaklaşarak gözden kayboldu.
Kaynak: DHA
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