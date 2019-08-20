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Sivas'ta kırmızı listedeki 'Arap tavşanı' görüntülendi

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 20.08.2019 11:32 | Son Güncelleme

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listeye alınan 'Arap tavşanı' görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için kırmızı listeye alınan Arap tavşanı, Sivas'ın Altınyayla ilçesinde görüntülendi.

GECELERİ ORTAYA ÇIKIYOR

Genellikle geceleri ortaya çıkan, ayakları kanguruya, gövdesi ise fareye benzeyen Arap tavşanını, yoldan geçen sürücüler fark etti.

GÖZDEN KAYBOLDU

Sürücülerden birinin cep telefonu kamerasıyla görüntülenen tavşan, bir süre sonra bulunduğu yerden uzaklaşarak gözden kayboldu.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
arap tavşanı Sivas

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