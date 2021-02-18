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Sivas Valisi Salih Ayhan’ın babası Bayburt’ta ebediyete uğurlandı

18.02.2021 17:24 | Son Güncelleme:
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Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Sivas Valisi Salih Ayhan’ın babası Ednail Ayhan, Bayburt’ta ebediyete uğurlandı.68 yaşında hayatını kaybeden Ednail Ayhan, Bayburt’un Demirözü ilçesine bağlı Çiftetaş köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.Babasına son vazifesini cenaze namazını bizzat kıldırarak yerine getiren Vali Salih Ayhan, katılımcılardan helallik isteyerek; "Kıymetli babamız, her fanî gibi emanetini sahibine teslim etti.

Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Sivas Valisi Salih Ayhan’ın babası Ednail Ayhan, Bayburt’ta ebediyete uğurlandı.
68 yaşında hayatını kaybeden Ednail Ayhan, Bayburt’un Demirözü ilçesine bağlı Çiftetaş köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
Babasına son vazifesini cenaze namazını bizzat kıldırarak yerine getiren Vali Salih Ayhan, katılımcılardan helallik isteyerek; "Kıymetli babamız, her fanî gibi emanetini sahibine teslim etti. Biz evlatları olarak ondan razıydık, Rabbim de ona rahmetiyle muamele eylesin." dedi.
Defin işleminin ardından kendisine ve ailesine iletilen taziyeleri kabul eden Vali Salih Ayhan, "Uzaktan yakından gelerek ve dualarıyla hüznümüzü paylaşan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim, hayırlı sağlıklı ömürler nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun." ifadelerine yer verdi.
Cenazeye katılan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Milli Savunma ve Milli Eğitim eski Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Salih Ayhan’a başsağlığında bulundu.

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