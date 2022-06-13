Sivas Valisi Yılmaz Şimşek selden zarar gören Gemerek'te incelemede bulundu:

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, selden zarar gören Gemerek ilçesinde inceleme yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şimşek, Gemerek Belediyesinde oluşturulan Kriz Yönetim Merkezinde yapılan toplantıda, Gemerek Kaymakamı İlhan Kayatürk ve ilgili kurum müdürlerinden bilgi aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Şimşek, 290 personel ve 79 iş makinasının bölgede çalıştığını belirtti.

Selden dolayı hasarın olduğunu aktaran Şimşek, "Bizim için sevindirici olan can kaybının olmaması. Zararlar tazmin olur, devletimiz güçlüdür. Hasar tespit çalışmaları yapılmış. İnşallah müracaatlarımızı yapacağız ve bu tespit çalışmaları doğrultusunda da gelen kaynakları belediyemiz olsun, vatandaşlarımız olsun onlara bu zararlarını tazmin etmek üzere tahsis edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Hasar tespit çalışmaları tamamlandı"

Özveriyle çalışan personele teşekkür eden Şimşek, "Şimdi burada aslında incelenmesi gereken konu birinci sırada vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi. Hasar tespit çalışmaları konusunda AFAD çalışmalarını tamamlamış durumda." açıklamasında bulundu.

Bu tür afetlerin yaşanmaması için kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğine değinen Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu tür sorunların yaşanmaması adına ne yapabiliriz, bu sorun neden kaynaklandı. Menfezlerin dar olmasından mı kaynaklandı. Yani yağış tabii ki aşırı oldu bu bir gerçek ama biz yağışın aşırı olmasına da hazırlıklı olmamız gerekir. Bir daha böyle bir sorun yaşanmaması adına ve konuya kesin bir çözüm getirmek adına ne yapabiliriz biz onu çalışmamız gerekiyor. Bu anlamda da kamu kurum ve kuruluşlarımıza, belediyemize herkese görevler düşüyor. Aslında büyük bir afet ama ucuz atlatılmış bir afet. İnşallah Allah tekrarından korusun diyelim. Tabi anayolun buradan geçiyor olması da bizim için bir dezavantaj oldu. Anayolun kapanmış olması lokal bir afetin dışına çıktı ve burada Sivas-Kayseri D-260 kara yolunun kapanması buradan geçen vatandaşımızın da mağduriyetine sebep oldu. Bu anlamda bizim kalıcı çözüm getirmemiz gerekiyor."

Şimşek, toplantının ardından taşkından en çok etkilenen Kızılşar, Köröküz ve Büyük Kamışlı derelerinde incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Şimşek, selden etkilenen vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

