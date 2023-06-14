Sivas ve Kırıkkale'de sağanak etkili oldu

Sivas'ta akşam etkili olan sağanak, merkeze bağlı Güneyköy ve Çongar köyü kırsalında sele yol açtı.

İki köy arasından geçen Üskülüç Irmağı'nı besleyen derelerin taşması sonucu Güneyköy'deki ekili araziler zarar gördü.

Tarım arazileri, suyun çekilmesinin ardından çamurla kaplandı.

Güneyköy ile Çongar köyü arasında ulaşımı sağlayan yolun da zarar gördüğü öğrenildi.

KIRIKKALE

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Danacı köyünde kuvvetli sağanak nedeniyle dereler taşınca sel meydana geldi.

Su baskınları nedeniyle ekili arazilerin ve bazı yolların hasar gördüğünü köyde, hafta sonunda da şiddetli yağış nedeniyle bazı araziler ve köy yolu zarar görmüştü.

