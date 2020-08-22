Sivas yöresine özgü gülüt tarifinin sırları ortaya çıktı! Bu püf noktalar sayesinde...

Mısır unu ile yapılan gülüt, sıklıkla yaptığımız keklere nazaran daha doyurucu. Mısır ununun besleyici değeri sayesinde doyuruculuk oranı yükselen gülüt, tadıyla da damaklara kazınıyor. Sivas’ta sıklıkla kahvaltılarda tüketilen gülüt kekini isterseniz siz de kahvaltılarda tüketebilirsiniz ya da çay saatlerinde farklı bir ikramlık olarak misafirlerinize sunabilirsiniz. Eğer siz de klasik kek tariflerinden sıkıldıysanız Sivas’ın meşhur gülüt tarifi ile tanışmanın tam da sırası!
3 adet yumurta
1.5 su bardağı toz şeker
1.5 su bardağı sıvı yağ
1.5 su bardağı mısır unu
1.5 su bardağı beyaz un
1 paket vanilya
Mavi haşhaş
Çekilmiş ceviz
Gülüt kek yapımı için ilk olarak derin bir karıştırma kabına ihtiyacımız var. Yumurtaları bu kaba kırdıktan sonra köpürene kadar mikser ile çırpın.
Köpüren yumurtaların içerisine şekeri ilave edip şeker tamamen eriyene kadar çırpmaya devam edin.
Ardından sıvı yağı hamurun içine ekleyin.
Bütün sıvılar karışımın içerisine eklendikten sonra çırpma işlemine tel çırpıcı ile devam edin.
Mısır unu ve beyaz unu kek karışımının içerisine yavaş yavaş ekleyin. Bu işlemi yapmazsanız gülüt hamurunda topaklanmalar meydana gelecektir.
Vanilya ve kabartma tozunu kek hamuruna en son ekliyoruz. Kabartma tozunu karışıma döktükten sonra üzerine birkaç damla limon damlatırsanız kekiniz daha çok kabaracaktır.
Hazırladığınız kek hamurunu, keki pişireceğiniz kaba döktükten sonra üzerine ceviz ve haşhaşı ekleyerek fırına verin.
Fırınınızın ısınma derecesine göre gülütün pişirme süreci değişiyor olsa da fırına gönderildikten 40 dakika sonra kekiniz pişmiş olacak.
Gülüt kekin yapımı, klasik kek yapımından çok fazla farklılık göstermese de bu tarifin uygulanmasında bildiğiniz bazı tüyolar yemeğinizin lezzetini arttıracak.
Gülüt keki pişirmek için büyük bir cam tepsinizin olması gerekir. Cam tepside pişen gülüt kekin yanma ihtimali daha az olacaktır. Aynı zamanda cam tepside kekin pişip pişmediğini daha kolay takip edersiniz.
Keki cam tepsiye dökmeden önce tepsiyi tereyağı ile yağlayın, yoğun bir kıvama sahip olan gülüt kek bu sayede kabın içinden daha kolay çıkacak.
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