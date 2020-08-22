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Sivas yöresine özgü gülüt tarifinin sırları ortaya çıktı! Bu püf noktalar sayesinde...

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Sivas yöresinin en önemli lezzetlerinden biri olan gülüt, tadıyla çay saatlerinizi şenlendirecek. Sivas’ta sıklıkla tüketilen ve mısır unu ile yapılan bu kek, besleyiciliği ile de sizi mutlu edecek. Sivas yöresinde ekmek olarak da tüketilen gülütün yapımı oldukça kolay. Pratikliği ve lezzeti ile sizi kendisine hayran bırakacak gülüt tarifine hadi gelin birlikte göz atalım.

Sivas yöresine özgü gülüt tarifinin sırları ortaya çıktı! Bu püf noktalar sayesinde...

Mısır unu ile yapılan gülüt, sıklıkla yaptığımız keklere nazaran daha doyurucu. Mısır ununun besleyici değeri sayesinde doyuruculuk oranı yükselen gülüt, tadıyla da damaklara kazınıyor. Sivas’ta sıklıkla kahvaltılarda tüketilen gülüt kekini isterseniz siz de kahvaltılarda tüketebilirsiniz ya da çay saatlerinde farklı bir ikramlık olarak misafirlerinize sunabilirsiniz. Eğer siz de klasik kek tariflerinden sıkıldıysanız Sivas’ın meşhur gülüt tarifi ile tanışmanın tam da sırası!

MALZEMELER

  • 3 adet yumurta

  • 1.5 su bardağı toz şeker

  • 1.5 su bardağı sıvı yağ

  • 1.5 su bardağı mısır unu

  • 1.5 su bardağı beyaz un

  • 1 paket vanilya

  • 2 paket kabartma tozu

Üzeri İçin

  • Mavi haşhaş

  • Çekilmiş ceviz

  • İsteğe bağlı olarak pudra şekeri

GÜLÜT TARİFİ

  • Gülüt kek yapımı için ilk olarak derin bir karıştırma kabına ihtiyacımız var. Yumurtaları bu kaba kırdıktan sonra köpürene kadar mikser ile çırpın.

  • Köpüren yumurtaların içerisine şekeri ilave edip şeker tamamen eriyene kadar çırpmaya devam edin.

  • Ardından sıvı yağı hamurun içine ekleyin.

  • Bütün sıvılar karışımın içerisine eklendikten sonra çırpma işlemine tel çırpıcı ile devam edin.

  • Mısır unu ve beyaz unu kek karışımının içerisine yavaş yavaş ekleyin. Bu işlemi yapmazsanız gülüt hamurunda topaklanmalar meydana gelecektir.

  • Vanilya ve kabartma tozunu kek hamuruna en son ekliyoruz. Kabartma tozunu karışıma döktükten sonra üzerine birkaç damla limon damlatırsanız kekiniz daha çok kabaracaktır.

  • Hazırladığınız kek hamurunu, keki pişireceğiniz kaba döktükten sonra üzerine ceviz ve haşhaşı ekleyerek fırına verin.

  • Fırınınızın ısınma derecesine göre gülütün pişirme süreci değişiyor olsa da fırına gönderildikten 40 dakika sonra kekiniz pişmiş olacak.

  • Gülüt kek piştikten sonra üzerini bir havlu ile kapatın ve kekiniz 15 dakika sonra servise hazır olacak.

    • GÜLÜT TARİFİ İÇİN PİŞİRME TÜYOLARI

    Gülüt kekin yapımı, klasik kek yapımından çok fazla farklılık göstermese de bu tarifin uygulanmasında bildiğiniz bazı tüyolar yemeğinizin lezzetini arttıracak.

    • Gülüt keki pişirmek için büyük bir cam tepsinizin olması gerekir. Cam tepside pişen gülüt kekin yanma ihtimali daha az olacaktır. Aynı zamanda cam tepside kekin pişip pişmediğini daha kolay takip edersiniz.

    • Keki cam tepsiye dökmeden önce tepsiyi tereyağı ile yağlayın, yoğun bir kıvama sahip olan gülüt kek bu sayede kabın içinden daha kolay çıkacak.

    • Gülüt kekin 180 derece sıcaklıktaki fırında pişirilmesi gerekiyor. Fırın derecesinin daha yüksek veya daha alçak olması yemeğinizin tadını doğrudan etkileyecektir.
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