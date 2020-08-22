Sivas yöresine özgü gülüt tarifinin sırları ortaya çıktı! Bu püf noktalar sayesinde...

Mısır unu ile yapılan gülüt, sıklıkla yaptığımız keklere nazaran daha doyurucu. Mısır ununun besleyici değeri sayesinde doyuruculuk oranı yükselen gülüt, tadıyla da damaklara kazınıyor. Sivas’ta sıklıkla kahvaltılarda tüketilen gülüt kekini isterseniz siz de kahvaltılarda tüketebilirsiniz ya da çay saatlerinde farklı bir ikramlık olarak misafirlerinize sunabilirsiniz. Eğer siz de klasik kek tariflerinden sıkıldıysanız Sivas’ın meşhur gülüt tarifi ile tanışmanın tam da sırası!

MALZEMELER

3 adet yumurta

1.5 su bardağı toz şeker

1.5 su bardağı sıvı yağ

1.5 su bardağı mısır unu

1.5 su bardağı beyaz un

1 paket vanilya

2 paket kabartma tozu

Üzeri İçin

Mavi haşhaş

Çekilmiş ceviz

İsteğe bağlı olarak pudra şekeri

GÜLÜT TARİFİ