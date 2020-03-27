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Sivas'a gelen araçlardakilere Kovid-19 denetimi yapıldı

SİVAS HABERLERİ  | 27.03.2020 16:50 | Son Güncelleme

Sivas'a gelen araçlardakilere Kovid-19 denetimi yapıldı

SİVAS (AA) - Sivas Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kentin girişlerindeki kontrol noktalarında sürücü ve araçlardakilerin ateşini ölçüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasını engellemek amacıyla ekipler, kentin Tokat, Koyulhisar, Yıldızeli ve Kayseri istikametindeki giriş noktalarında araçları durdurup, sürücülerin ehliyetini ve araçtakilerin kimliklerini sorguladıktan sonra ateş ölçümü yaptı.

Ekipler, Kovid-19 salgını ve alınması gereken tedbirler hakkında vatandaşlara bilgi de verdi.

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ateş ölçme koronavürüs Sivas

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