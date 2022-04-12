Sivas'a kar yağdı

SİVAS (AA) - Sivas'ta akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kentte bir süredir etkili olan ılık hava yerini kar yağışına ve soğuğa bıraktı.
İl merkezinde akşam saatlerinde kar yağdı. Kar yağışının ardından bazı bölgeler beyaza büründü.
Kar yağışı ve soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor.
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