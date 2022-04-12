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Sivas'a kar yağdı

12.04.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'a kar yağdı

SİVAS (AA) - Sivas'ta akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentte bir süredir etkili olan ılık hava yerini kar yağışına ve soğuğa bıraktı.

İl merkezinde akşam saatlerinde kar yağdı. Kar yağışının ardından bazı bölgeler beyaza büründü.

Kar yağışı ve soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor.

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kar yağışı Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 14 Nisan Perşembe

İmsak
04:21
Sabah
05:50
Öğle
12:37
İkindi
16:18
Akşam
19:15
Yatsı
20:38
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

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