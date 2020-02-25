YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas’ın kültürel değerleri öğrencilere anlatıldı

Sivas’ın kültürel değerleri öğrencilere anlatıldı

SİVAS HABERLERİ  | 25.02.2020 10:36 | Son Güncelleme

Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Sanat Sivas Projesi kapsamında Sivas Olgunlaşma Enstitüsünde Behrampaşa Ortaokulu öğrencilerinin katılımı ile "Geçmişten Geleceğe Köprüdür Sanat" etkinliği gerçekleştirildi.Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Şube Müdürü Mehmet Ar, Enstitü Müdürü Aysel Şenlen, Behrampaşa Ortaokulu Müdürü Cengiz Erdoğan ve öğretmenler katıldı.

Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Sanat Sivas Projesi kapsamında Sivas Olgunlaşma Enstitüsünde Behrampaşa Ortaokulu öğrencilerinin katılımı ile "Geçmişten Geleceğe Köprüdür Sanat" etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Şube Müdürü Mehmet Ar, Enstitü Müdürü Aysel Şenlen, Behrampaşa Ortaokulu Müdürü Cengiz Erdoğan ve öğretmenler katıldı. Etkinlik kapsamında birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sivas’ın geleneksel el sanatları, giyim özellikleri ve folkloru gibi kültürel değerleri uygulamalı olarak öğrencilere anlatıldı.
Öğrenciler; kaybolmaya yüz tutmuş değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte moda tasarım, sanat tasarım, el sanatları ve nakış atölyelerinde ebru, nakış, çarpana dokuma gibi el sanatlarını usta öğretici ve öğretmenler eşliğinde uygulama imkanı buldu. Geleneksel el sanatları ile ilgili bilgiler aktarılan öğrencilere yiyecek ve içecek hizmetleri alanı usta öğreticisi tarafından uygulamalı olarak kurabiye yapımı da anlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya merkezli 24 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 24 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Meysu Outlet’te bowling eğlencesi başlıyor

Meysu Outlet’te bowling eğlencesi başlıyor

Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu

Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

Meteorolojiden 4 il için yağış uyarısı

Meteorolojiden 4 il için yağış uyarısı

Kış aylarında deri sağlığına dikkat

Kış aylarında deri sağlığına dikkat

Sivas Namaz Vakitleri 25 Şubat Salı

İmsak
05:42
Sabah
07:05
Öğle
12:50
İkindi
15:54
Akşam
18:25
Yatsı
19:43

Sivas Nöbetçi Eczaneler25 Şubat Salı

Fırat Eczanesi
Merkez
Sultan Eczanesi
Merkez
Vefa Eczanesi
Merkez
Özdal Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Gözde Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı

Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

MHP’li vekilden VAR tepkisi

MHP’li vekilden VAR tepkisi

Sivasspor-Medipol Başakşehir maçından notlar

Sivasspor-Medipol Başakşehir maçından notlar

Lider Sivasspor kalan maçlarını final olarak görüyor

Lider Sivasspor kalan maçlarını final olarak görüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.