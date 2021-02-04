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Sivas’ın nüfusu azaldı

04.02.2021 16:17 | Son Güncelleme:
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Sivas’ın nüfusu azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Sonuçları”nı açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Sonuçları”nı açıkladı. Verilere göre 2019 nüfusu 638 bin 956 olarak açıklanan Sivas nüfusu 2020 yılında 3 bin 67 kişi azalarak 635 bin 889 kişiye geriledi.
Kentte 475 bin 643 kişi olan 2019 yılı il ve ilçe merkezleri nüfusu 2020 yılında 477 bin 931’e yükseldi. 2019’da 163 bin 313 olan belde ve köy nüfusu ise 2020’de 5 bin 355 kişi azalarak 157 bin 958 kişiye geriledi.
TÜİK; il ve cinsiyete göre il/ilçe merkezi ile belde/köy nüfusu ve nüfus yoğunluğuna ilişkin verileri de paylaştı. Sivas’ta yaşayan 635 bin 889 kişinin 318 bin 771’inin erkek, 317 bin 118’inin ise kadın nüfustan oluştuğu açıklandı. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan 477 bin 931 kişinin 237 bin 774’ünü erkek 240 bin 157’sini ise kadın oluşturdu. Belde ve köylerde yaşayan 157 bin 958 kişinin de 80 bin 997’si erkek, 76 bin 961’i kadından oluştu. Öte yandan nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı" Türkiye genelinde 109 iken Sivas’ta 22 olarak açıklandı.
TÜİK; illere ve cinsiyete göre yabancı nüfus sayısına ilişkin verileri de kamuoyu ile paylaştı. 2019’da 6 bin 157 kişi olarak açıklanan Sivas’ta yaşayan yabancı nüfus sayısı 2020’de 6 bin 94 kişiye düştü. Yabancıların 3 bin 225’ini erkek, 2 bin 869’unu da kadın nüfus oluşturdu.

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Sivas Namaz Vakitleri 4 Şubat Perşembe

İmsak
06:05
Sabah
07:30
Öğle
12:51
İkindi
15:36
Akşam
18:01
Yatsı
19:21

Sivas Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Perşembe

Doğanay Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
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