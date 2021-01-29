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"Sivas'ın Pamukkalesi" Altınkale'de, karın ardından kartpostallık görüntüler oluştu

29.01.2021 13:38 | Son Güncelleme:
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"Sivas'ın Pamukkalesi" Altınkale'de, karın ardından kartpostallık görüntüler oluştu

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Pamukkale'den esinlenilerek basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan adını alan Altınkale'de kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Altınkale'nin etrafını beyaza bürüdü.

Şehir merkezine 24 kilometre uzakta yer alan Sıcak Çermik termal sahasındaki limonit ve hematit içerikli sulardan faydalanılarak, Denizli'de bulunan Pamukkale'deki travertenlerin sarı renkli benzerinin oluşturulduğu Altınkale'de de soğuk hava etkisini gösterdi.

Kar yağışının ardından Altınkale'de bulunan süs havuzlarındaki jeotermal suyun oluşturduğu buhar, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Sivas Belediyesinin katkılarıyla İl Özel İdaresince yapılan ve kente önemli turizm değeri katması beklenen Altınkale, geçen yıl 21 Kasım'da ziyarete açılmıştı.

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