Sivas'ın saklı cenneti "Değirmenaltı Şelalesi ve tepe yerleşmesi" turistik çekim alanı oldu

SİVAS (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Sivas'ta sarp kayalar üzerinden dökülen şelalesi, doğal kaya oluşumları ve Orta Çağ döneminden kaldığı tahmin edilen tepe yerleşmesiyle ziyaretçilerini cezbeden Değirmenaltı (Alaşehir) bölgesinin turizme kazandırılması hedefleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan normalleşme sürecinde doğa ve kültür turizminin hareketlendiği Sivas'ta, Değirmenaltı Şelalesi ve tepe yerleşmesi ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Kent merkezine 53 kilometre uzaklıktaki Yıldız beldesi Değirmenaltı mevkisinde 27 metre yüksekliğindeki sarp kayalar üzerinden dökülen şelale, doğal kaya oluşumları, mağaralar ve Orta Çağ'dan kaldığı tahmin edilen höyük çevresinde bulunan kaya altı sığınıklar ile teras yerleşmelerini görmek için bölgeye gelen ziyaretçiler, tarihi ve doğal güzellikleri birlikte keşfediyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Doğan, AA muhabirine, Orta Çağ'da Bizans döneminde Alaşehir olarak adlandırılan bölgenin Kasım 2020'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle doğal sit alanı ilan edildiğini anımsattı.

Bölgedeki 100 dönümlük alanın doğal sit alanı içinde kaldığını dile getiren Doğan, "Bölge aynı zamanda kültürel sit alanı olarak da tescil edilmiştir. Burada tarih öncesi kalıntılar, hem kaya hem de normal yerleşim yerleri var. Belediyemizle birlikte Anıtlar Kurulundan buranın turizme kazandırılması için izin alarak çalışma yapılmasını amaçlıyoruz. Gerçekten manzarasıyla, şelalesiyle, tarihi yerleşmeleriyle mükemmel bir yer." diye konuştu.

- "İzin alabilirsek bölgeyi turizme açmak istiyoruz"

Yıldız Belediye Başkanı Mustafa Öztürk ise bölgenin turizme kazandırılmasına yönelik girişimlerin devam ettiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"İnsanlar malum pandemi sürecinde kapalı alanlardan hep sıkıldılar. Böyle alanlara ihtiyaç duyuyorlar. Biz de izin alabilirsek bölgeyi turizme açmak istiyoruz. İnsanların keyifli vakit geçireceği, piknik yapabileceği yaşam alanları yapacağız. Burası Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne de 6 kilometre mesafede. Dolayısıyla kayak merkeziyle de bağlantılı olarak insanların gezip görebileceği, mutlu olabileceği bir alan olacak inşallah burası."

Ziyaretçilerden Murat Çoban ise İstanbul'da yaşadığın, her yaz ailesiyle memleketi Sivas'a geldiğini anlattı.

Bölgeyi 2 yıl önce keşfettiğini kaydeden Çoban, "Her geldiğimizde muhakkak buraya uğruyoruz. Pandemi döneminde uzun bir süre herkes evindeydi. Yeni süreçte herkesin gelip burada ailesiyle keyifli vakit geçireceğini düşünüyorum. Çok güzel bir yer, herkesin görmesini tavsiye ederim." dedi.

Misafirlerden Oğuz Kağan Ayın da ilk defa gördüğü Değirmenaltı Şelalesi ve çevresindeki tarihi yerleşmeleri çok sevdiğini söyledi.

