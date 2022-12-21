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Sivas'ın su sorununu çözecek projenin yüzde 95'i tamamlandı

21.12.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'na, Hafik ilçesindeki Pusat Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılması amacıyla başlatılan isale hattı çalışmalarının yüzde 95'inin tamamlandığı bildirildi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Seyfebeli Geçidi'nde devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Şimşek, burada yaptığı açıklamada, çalışmaların 4 ay önce başladığını anımsattı.

Projeyle Pusat-Özen Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'na içme suyu akıtılmasının hedeflendiğini belirten Şimşek, "Bugün de yerinde gördük, arkadaşlardan öğrendiğim kadarıyla işin yüzde 95'lik kısmı tamamlanmış durumda. İnşallah önümüzdeki günlerde yüzde 5'lik kısımda bitirilmiş olacak." dedi.

"ÇALIŞMALAR 10 GÜN İÇERİSİNDE TAMAMLANMIŞ OLACAK"

Çalışmalar kapsamında 11 bin 283 metrelik borunun döşendiğini ve geriye 250 metrelik kısmın kaldığını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"İnşallah önümüzdeki bir hafta, on gün içerisinde en geç yılbaşına kadar da bu çalışmalar bitmiş olacak ve su 4 Eylül Barajı'na akmış olacak. Şimdiden hayırlı olsun diyorum, vatandaşlarımıza göstermiş oldukları sabırdan, anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum. Yine burada gece gündüz, yağmur çamur demeden çalışan yüklenici firma, belediye ve Devlet Su İşleri çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza da buradan bir uyarı yapmak istiyorum, lütfen suyu tasarruflu kullansınlar, israf etmesinler. Bu tür sorunlarla bir daha karşılaşmayalım."

Şimşek, 4 Eylül Barajı'na su takviyesi yapılacak Pusat-Özen Barajı'nın doluluk oranının ise yüzde 50 seviyesinde olduğunu ifade etti.

"AMACIMIZ BİR AN ÖNCE SUYU BAĞLAMAK"

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise projeyi başladığı günden itibaren tüm Sivas olarak yakından en izlediklerini söyledi.

Projede son aşamaya gelindiğini müjdeleyen Bilgin, "İnşallah kalan kısımları da en kısa zamanda tamamlayarak çok kısa bir zamanda suyu 4 Eylül Barajı'na getireceğiz." diye konuştu.

Kentte son 1 ayda su kesintilerinden dolayı sıkıntılar yaşandığını vurgulayan Bilgin, şunları belirtti:

"Bu sorunu çözmek için ilk günden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla başta DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü olmak üzere süreci hassasiyetle takip ettik. Bazı hususlarda elimizde olmayan, bizden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı kısmen gecikme oldu. Allah'a şükürler olsun, inşallah en kısa zamanda suyu vererek bu mağduriyeti ortadan kaldıracağız. Amacımız, gayretimiz bir an önce suyu bağlayarak bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak. Sivas'ın bir daha aynı sorunlarla karşılaşmaması için bölge müdürlüğümüzle birlikte farklı projeleri inşallah devreye alacağız. DSİ Genel Müdürlüğümüz, Bölge Müdürlüğü aracılığıyla farklı alternatif su temin projelerinde çalışıyor. İnşallah en kısa zamanda onlar da devreye alınacak."

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