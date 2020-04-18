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Sivaslı öğretmen sokağa çıkamayan yaşlılar için ney üflüyor

SİVAS HABERLERİ  | 18.04.2020 12:28 | Son Güncelleme

Sivaslı öğretmen sokağa çıkamayan yaşlılar için ney üflüyor

SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Geyikpınar köyünde bir öğretmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılar için ney üflüyor.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan 24 yaşındaki Şeyma Şenses, Kovid-19 nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından memleketi Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Geyikpınar köyündeki ailesinin yanına döndü.

Zamanının büyük bölümünü evde ailesiyle geçiren Şenses, koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlılara moral vermek için ney üflemeye karar verdi.

Köyün büyük çoğunluğunu oluşturan yaşlıları evlerinde ziyaret eden Şenses, sosyal mesafe kuralına da uyararak onlara ney ziyafeti sunuyor.

Şenses, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıldır ney üflediğini belirterek, "Köy nüfusu 50-60 civarında. Amacım evlerinde yalnız yaşayan ve sokağa çıkamayan yaşlıları nefesim yettiğince dinlendirip virüs tedirginliğinden biraz uzak tutmak." dedi.

Gittiği evlerde bazen temizlik de yaptığını anlatan Şenses, yalnız yaşayan yaşlılara hizmet etmenin kendisine huzur verdiğini ifade etti.

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Kovid-19 ney Öğretmen Sivas Yaşlı

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