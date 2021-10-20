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Sivaslı şehit ailesinin tapu sorunu, Bakan Soylu'nun talimatıyla çözüldü

20.10.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ailenin yeni evlerinin tapusu, Vali Salih Ayhan tarafından şehit annesi Selma Daştan'a takdim edildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta satın aldığı evin tapusunu müteahhitle yaşadığı sorun nedeniyle alamayan şehit ailesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla tapusuna kavuştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1995 yılında bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Sivaslı Jandarma Çavuş Ömer Daştan'ın annesi Selma Daştan, oğlunun şehitlik tazminatıyla evini yenilemek istedi.

Ev aldığı müteahhit yüzünden yıllardır sıkıntı yaşayan Daştan ailesinin sorunu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun özel talimatı ve Sivas Valiliğinin takibiyle çözüldü.

Ailenin yeni evlerinin tapusu, Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından şehit annesi Selma Daştan'a takdim edildi.

Yıllardır yaşadığı sıkıntıların son bulduğunu ve evine kavuştuğunu belirten şehit annesi Selma Daştan, "Verdiği sözde durmayıp evimi teslim etmeyen müteahhit yüzünden 5 yıldır çektiğim çile bitti. Devletimiz bize sahip çıktı, evimi almamı sağladı." ifadelerini kullandı.

Tapusuna kavuştuğu için mutlu olduğunu aktaran Daştan, şunları kaydetti:

"Yüzümüzü güldürdüler, Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu başta olmak üzere Vali Salih Ayhan ve süreç boyunca emek veren, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Ayhan ise "Aziz şehitlerimize karşı sorumluluğumuz var. Bütün şehit ailelerimizin yüzünün gülmesi bizlerin huzurlu olması demek. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu, süreci birebir yakından takip etti." dedi.

Bu arada Daştan'ın Valilik ziyareti esnasında Bakan Soylu'yu arayan Ayhan, şehit annesinin mutluluğunu paylaştı. Bakan Soylu'yla görüşen Selma Daştan, mutluluk gözyaşlarıyla teşekkür etti.

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