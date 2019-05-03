Sivasspor 0 - 0 Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında lider Başakşehir ile Sivasspor karşılaştı. İlk yarıda iki takım da etkili bir pozisyon bulamayınca devreye 0-0'lık eşitlikle gidildi.
İkinci yarıda daha hareketli bir görüntü çizen Başakşehir, Elia ile yakaladığı iki pozisyondan da gol çıkaramadı. 77'de Sivasspor mutlak bir gol fırsatından yararlanamadı. Rybalka'nın ceza sahası içindeki şutunda Mahmut Tekdemir, vücudunu siper ederek golü önledi.
İlerleyen dakikalarda iki takım da golü bulamayınca mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonuçla üst üste 4. maçından da galibiyet çıkaramayan Başakşehir, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin olduğu haftada şampiyonluk yarışında çok önemli 2 puan kaybetti.
Bu sonuçla Başakşehir puanını 63, Sivasspor ise 37 puanda kaldı.
Mustafa Cengiz'e hakem yanıtı
Ahmet Ağaoğlu'ndan F.Bahçe'ye gönderme
Şenol Güneş'ten derbi yorumu
Şanlıurfaspor'a haciz şoku
Joao Pereira'dan kötü haber
UEFA resmen açıkladı! Türk takımları...
Volkan Demirel'in cezası belli oldu
Ersun Yanal'dan Emre ve Merih açıklaması
Yıldız futbolcu o şehirde görüntülendi
Mustafa Cengiz'den MHK'ye kura önerisi
Galatasaray transfer için masaya oturdu
Bayern fırsat tepti!
Menemen Belediye'den tarihi başarı!
Spor Toto 1. Lig'den dünya devine imzayı attı!
Okuyucu Yorumları 9 yorum