SPOR

Sivasspor 0 - 0 Başakşehir

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 03.05.2019 22:21 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 31. haftanın ilk maçında lider Başakşehir deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında çok kritik 2 puan daha kaybetti. Başakşehir'in galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Galatasaray, Pazar günü derbide Beşiktaş'ı yenmesi durumunda liderliğe yükselecek.

Sivasspor 0 - 0 Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında lider Başakşehir ile Sivasspor karşılaştı. İlk yarıda iki takım da etkili bir pozisyon bulamayınca devreye 0-0'lık eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda daha hareketli bir görüntü çizen Başakşehir, Elia ile yakaladığı iki pozisyondan da gol çıkaramadı. 77'de Sivasspor mutlak bir gol fırsatından yararlanamadı. Rybalka'nın ceza sahası içindeki şutunda Mahmut Tekdemir, vücudunu siper ederek golü önledi.

PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

İlerleyen dakikalarda iki takım da golü bulamayınca mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonuçla üst üste 4. maçından da galibiyet çıkaramayan Başakşehir, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin olduğu haftada şampiyonluk yarışında çok önemli 2 puan kaybetti.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 63, Sivasspor ise 37 puanda kaldı.

Milyonlar bir umudun gerçekleşmesi için koşuyorMilyonlar bir umudun gerçekleşmesi için koşuyor
Süper Lig'de iki maçın saati değiştiSüper Lig'de iki maçın saati değişti
Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi açıklandıSüper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivasspor başakşehir Süper Lig puan durumu

En Çok Okunan Haberler

AK Parti İl Başkanı istifa etti!

AK Parti İl Başkanı istifa etti!

Ekrem İmamoğlu müjdeyi sosyal medyadan duyurdu! Ulaşım ve su indirimi talimatı

Ekrem İmamoğlu müjdeyi sosyal medyadan duyurdu! Ulaşım ve su indirimi talimatı

Fenerbahçe'nin sert açıklamasına Galatasaray'dan gönderme!

Fenerbahçe'nin sert açıklamasına Galatasaray'dan gönderme!

Galatasaray'da derbi öncesi sakatlık şoku

Galatasaray'da derbi öncesi sakatlık şoku

Fenerbahçe transfer bombayı patlattı

Fenerbahçe transfer bombayı patlattı

Trabzonspor transferi açıkladı

Trabzonspor transferi açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

VAR'sız puan durumu güncellendi! İşte yeni sıralama

VAR'sız puan durumu güncellendi! İşte yeni sıralama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş, lider Başakşehir'i devirip zirveyi karıştırdı

Beşiktaş, lider Başakşehir'i devirip zirveyi karıştırdı

G.Saray'dan derbi öncesi 'farklı' mesaj!

G.Saray'dan derbi öncesi 'farklı' mesaj!

Okuyucu Yorumları 9 yorum
DEMEKKİ SEÇİMLER 3 AY ÖNCE OLSAYDI AKPSPOR YANİ AKBİLSPOR KÜME DÜŞECEKTİ. BETER OLUN!
helal sana Sivas,yigido dediğin böyle olur
muhteşem değişim ...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivasspor 0 - 0 Başakşehir

Başakşehir yine kayıplarda

Alanyaspor - Konyaspor ve Trabzonspor - Kayserispor maçlarının saati değişti

Süper Lig'de iki maçın saati değişti

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi açıklandı

Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi açıklandı

Ligde Muslera 29, Karius 32 kez kalesini gole kapatamadı

Derbinin kaderi onların elinde

Aslantepe’deki Galatasaray - Beşiktaş derbisinde söz golcülerde

Derbide söz golcülerde

TFF Başkanı Hüsnü Güreli: Süper Lig rekabet ortamında devam etmekte

'Süper Lig rekabet ortamında devam etmekte'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.