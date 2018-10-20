Fenerbahçe aynı tas, aynı hamam!

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. İki takım da mücadeleye kontrollü başlarken ilk gol girişimi Fenerbahçe'den geldi. 6. dakikada İsmail Köybaşı'nın sol kanattan ortasında Frey'in dokunduğu top dışarıya gitti. Dakikalar 16'yı gösterdiğinde Braz'ın uzak mesafeden şutunda top Harun Tekin'de kalırken, 27'de Robinho'nun ortasında Hakan Arslan'ın kafasındatop direğin üstünden auta gitti ve ilk yarı 0-0 sona erdi. SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN Fenerbahçe ikinci devrede daha atak bir görüntü çizdi. 50. dakikada Eljif Elmas'ın nefis pasında Soldado kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak golü atamadı. 58'de Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan topu Harun Tekin kalesini terkedip uzaklaştırdı, ardından Robinho'nun aşırtma vuruşunda kalesinde gole izin vermedi. Mehmet Ekici'nin 62. dakikada oyuna girmesiyle hareketlenen Fenerbahçe, Sivas kalesine yüklenmeye başladı. 71'de Frey'in kafa vuruşunu kaleci Tolgahan kurtardı, dönen topu Soldado yakın mesafeden boş kale yerine auta gönderdi.

2 dakika sonra kazanılan frikikte Mehmet Ekici'nin vuruşu üst direkten geri geldi. Ekici 77. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini Alper Potuk'a bıraktı. İlerleyen dakikalarda iki takım da golü bulamadı ve mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 9, Sivasspor ise 10 yaptı. MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasındaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında, Medipol Başakşehir maçına göre kadroda 3 değişikliğe gitti. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki maçta Cocu, ligin 8. haftasında 0-0 sona eren Medipol Başakşehir müsabakasında ilk 11'de forma şansı bulan Islam Slimani, Diego Reyes ve Mauricio Isla'nın yerine, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı ve Roberto Soldado'ya forma verdi. Takımını son lig maçında olduğu gibi 4-4-2 dizilişiyle sahaya süren Cocu, kalede Harun Tekin'e şans verirken, savunma dörtlüsünü Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Roman Neustaedter ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Orta sahanın göbeğinde Jailson ve Eljif Elmas, sağ açıkta Andre Ayew, sol açıkta ise İsmail Köybaşı görev aldı. Fenerbahçe'de ileri uçta ise Michael Frey ile Roberto Soldado çift santrfor olarak görev yaptı.

İSMAİL KÖYBAŞI SOL AÇIKTA GÖREV ALDI

Hollandalı çalıştırıcı, Demir Grup Sivasspor karşısında sol açık pozisyonunda İsmail Köybaşı'nı görevlendirdi. Bu mevkide son haftalarda Eljif Elmas'ı oynatan tecrübeli teknik adam, Diego Reyes'in yerine Makedon futbolcuyu orta sahanın ortasında görevlendirince, bu oyuncudan boşalan pozisyonda İsmail Köybaşı'nı tercih etti. Phillip Cocu, normalde bu pozisyonda forma giyen Mathieu Valbuena ve Barış Alıcı'yı ise tercih etmedi. SOLDADO TEKRAR KADRODA

Fenerbahçe'nin İspanyol santrforu Roberto Soldado, uzun bir aradan sonra ilk 11'e döndü. UEFA listesine yazılmadığı için UEFA Avrupa Ligi'ndeki iki karşılaşmada görev yapamayan ve ligde de 3 maç aradan sonra Medipol Başakşehir mücadelesinde kadroya dahil edilen İspanyol santrfor, bu kez ilk 11'de şans buldu. Soldado, son olarak ligin birinci haftasında 11 Ağustos'ta oynanan Bursaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de dört futbolcu, Sivasspor maçında kadroda yer almadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mehmet Topal ve Islam Slimani ile hazır olmayan Tolga Ciğerci ve Yassine Benzia'ya kadroda yer verilmedi. Öte yandan, karşılaşma öncesi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a, kulübün konakladığı otelde yavru Kangal köpeği hediye edildi.