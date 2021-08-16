Sivasspor 0-1 Konyaspor (Maç sonucu)

Süper Lig'in açılış haftasında üst sıraları zorlama hedefinde olan Sivasspor, evinde Konyaspor ile karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor, 1-0'lık skorla kazandı.

İki takımın da bölüm bölüm üstünlüğü ele geçirdiği karşılaşmada Sivasspor 15 kez, Konyaspor ise 11 kez kaleyi yokladı ancak uzun süre eşitlik bozulmadı. 87. dakikada sahneye çıkan Sokol Cikalleshi, attığı golle takımına önemli bir 3 puanı getirmeyi başardı.

Konyaspor, Sivasspor deplasmanında tam 11 maç sonra galibiyete uzanırken, Sivasspor'un geçen sezondan gelen 19 maçlık yenilmezlik serisi de ilk maçta son buldu.

Sivasspor, Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor deplasmanında ilk galibiyetini kovalayacakken, Konyaspor ise evinde eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın başında olduğu Başakşehir'i konuk edecek.

