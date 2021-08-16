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Sivasspor 0-1 Konyaspor (Maç sonucu)

16.08.2021 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in açılış haftasında Konyaspor, üst sıralarda yer almak için sezona iyi bir giriş yapma hedefindeki Sivasspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Sivasspor, Süper Lig'de 19 maç sonra yenilgi aldı.

Sivasspor 0-1 Konyaspor (Maç sonucu)

Süper Lig'in açılış haftasında üst sıraları zorlama hedefinde olan Sivasspor, evinde Konyaspor ile karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor, 1-0'lık skorla kazandı.

İki takımın da bölüm bölüm üstünlüğü ele geçirdiği karşılaşmada Sivasspor 15 kez, Konyaspor ise 11 kez kaleyi yokladı ancak uzun süre eşitlik bozulmadı. 87. dakikada sahneye çıkan Sokol Cikalleshi, attığı golle takımına önemli bir 3 puanı getirmeyi başardı.

Konyaspor, Sivasspor deplasmanında tam 11 maç sonra galibiyete uzanırken, Sivasspor'un geçen sezondan gelen 19 maçlık yenilmezlik serisi de ilk maçta son buldu.

Sivasspor, Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor deplasmanında ilk galibiyetini kovalayacakken, Konyaspor ise evinde eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın başında olduğu Başakşehir'i konuk edecek.

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Konyaspor Sivasspor
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