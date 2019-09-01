2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 3. haftasında Sivasspor ile Gazişehir Gaziantep karşılaştı.

İlk yarıda baskılı bir futbol oynayan konuk Gazişehir, 35'te Twumasi'nin attığı golle devreye 1-0 önde gitti. İkinci devrede toparlanan Sivasspor, 72. dakikada Kone'nin sayısıyla durumu 1-1 getirdi.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi. Bu sonuçla iki takım da puanını 4'e yükseltti.

Demir Grup Sivasspor 1 - 1 Gazişehir Gaziantep

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Abdullah Bora Özkara

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Fatih Aksoy (Dk. 46 Fernando), Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş (Dk. 66 Kone), Cofie (Dk. 40 Rybalka), Erdoğan Yeşilyurt, Emre Kılınç, Yatabare

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Toşca, Morias, Tetteh, Güray Vural (Dk. 60 Junior), Diarra (Dk. 68 Chibsah), Djilobodji, Twumasi (Dk. 78 Kenan Özer), Kayode

Goller: Dk. 35 Twumasi (Gazişehir Gaziantep), Dk. 72 Kone (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Cofie, Dk. 57 Appindangoye, Dk. 61 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Dk. 30 Oğuz Ceylan, Dk. 70 Günay Güvenç, Dk. 76 Twumasi, Dk. 90+4 Kenan Özer (Gazişehir Gaziantep)