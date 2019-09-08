SPOR

Sivasspor 1 - 3 Erzurumspor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 08.09.2019 19:38 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlık maçında Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.

Sivasspor 1 - 3 Erzurumspor

Sivas ve Erzurum Kongrelerinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Demir Grup Sivasspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaştı.

Sivas ekibi mücadeleye, Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy, Papp, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Armin Derlek, Rybalka, Hugo, Traore, Fernando, Kone ilk 11'i ile çıktı. Erzurumspor ise sahada Kayacan Erdoğan, Batuhan Artarslan, Gökhan Kardeş, Mücahit Albayrak, Cenk Ahmet Akkılıç, İbrahim Akdağ, Yusuf Emre Gültekin, Jasmin Scuk, Hasan Ayaroğlu, Mehmet Murat Uçar, Oltan Karakullukçu 11'i ile yer aldı.

Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetirken, yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Ali Etlikçi yaptı.

Erzurumspor'un gollerini 68 ve 80. dakikalarda, maçta sonradan oyuna giren Hamroun, 90. dakikada, sonradan oyuna alınan Aykut Demir atarken, Sivasspor'un tek golünü 71'inci dakikada Kone kaydetti.

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Denizli'de gözler Konya maçındaDenizli'de gözler Konya maçında
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli olduGalatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurumspor Sivasspor

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Hülya Koçyiğit'e açıkladı: Evliliği denedim olmadı!

Hülya Koçyiğit'e açıkladı: Evliliği denedim olmadı!

Galatasaray'ın yeni transferine hukuki takip

Galatasaray'ın yeni transferine hukuki takip

Arda'dan Volkan paylaşımı

Arda'dan Volkan paylaşımı

Yıldız futbolcu hastaneye kaldırıldı

Yıldız futbolcu hastaneye kaldırıldı

Lorelei'dan İstanbul paylaşımı

Lorelei'dan İstanbul paylaşımı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivasspor 1 - 3 Erzurumspor

Erzurum, Sivas'ı devirdi

Yukatel Denizlispor'da gözler Konyaspor maçında

Denizli'de gözler Konya maçında

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 28 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Antalyaspor 0 - 0 Alanyaspor

Ne Antalya, ne Alanya

Yücel İldiz: Çok zor bir maç oynayacağız

'Çok zor bir maç oynayacağız'

TFF'den 19:05 açıklaması

TFF'den 19:05 açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.