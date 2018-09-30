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Sivas'ı Robinho uçurdu!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 30.09.2018 15:28 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor sahasında Bursaspor'u 2-0 yendi. Sivasspor'a galibiyeti Robinho'nun golleri getirdi.

Sivas'ı Robinho uçurdu!

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor ile Bursaspor karşılaştı. Maça iki takımda kontrollü başladı.

Mücadelenin 34. dakikasında sahneye çıkan Robinho, orta sahada aldığı topla ceza sahasına kadar girdi ve topu ağlara göndererek Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede iki takımında gol çabaları uzun süre sonuç vermedi. 90. dakikada maçın yıldızı Robinho bir gol daha attı ve Sivasspor karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Sivasspor puanını 8'e yükseltirken, Bursaspor ise 5 puanda kaldı.


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Anahtar Kelimeler:
sivasspor bursaspor robinho

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