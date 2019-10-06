Sivasspor 3 - 1 Ankaragücü

Süper Lig'de 7. hafta Sivasspor - Ankaragücü maçına sahne oldu. Mücadeleye hızlı başlayan Ankaragücü, 15. dakikada Sivasspor savunmasının hatasını iyi değerlendiren Orgill'in golüyle 1-0 öne geçti.

Oyunda dengeyi kuran Sivas, 26'da Mert Hakan Yandaş'la golü buldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Maçın yıldızı Mert Hakan, 48. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Dakikalar 90+2'yi gösterdiğinde Yatabare topu ağlara göndererek Sivasspor'un 3-1'lik galibiyetini ilan eden isim oldu.

Bu sonuçla Sivasspor puanını 12 yaparak ligde maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselirken, Ankaragücü ise 8 puanda kaldı.

Demir Grup Sivasspor 3 - 1 MKE Ankaragücü

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Özgür Ertem, Bilal Gölen

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş (Dk. 88 Derlek), Traore (Dk. 69 Cofie), Kone (Dk. 63 Erdoğan Yeşilyurt), Fernando, Yatabare

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay (Dk. 68 Mehmet Sak), Moke (Dk. 83 Sadaev), Faty, Hasan Kaya (Dk. 53 Aydın Karabulut), İlhan Parlak, Orgill