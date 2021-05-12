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Sivasspor 3 hafta sonra kalesinde gol gördü

12.05.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’de dün Fenerbahçe’ye konuk olan Sivasspor, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, 3 maç aradan sonra kalesinde de gol gördü.

Sivasspor 3 hafta sonra kalesinde gol gördü

Süper Lig’in 41. hafta mücadelesinde DG Sivasspor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Yiğidolar, 45. dakikada Kayode ve 48. dakikada Hakan Arslan’ın attığı gollerle maçı 2-1 kazandı. Fenerbahçe’nin tek golünü ise 90+3. dakikada Papiss Cisse attı.

Fenerbahçe maçına kadar kalesinde son 3 maçta gol görmeyen Sivasspor, ligde son olarak 24 Nisan 2021’de deplasmanda Denizlispor’un 1 golüne engel olamamıştı. Sivasspor, Denizli maçının ardından oynadığı Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarını gol yemeden tamamlamıştı.

Kırmızı-beyazlıların bu serisi dün oynanan ve 2-1’lik skorla sona eren Fenerbahçe maçının ardından son buldu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Sivasspor
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