Sivasspor 3 hafta sonra kalesinde gol gördü

Süper Lig’in 41. hafta mücadelesinde DG Sivasspor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Yiğidolar, 45. dakikada Kayode ve 48. dakikada Hakan Arslan’ın attığı gollerle maçı 2-1 kazandı. Fenerbahçe’nin tek golünü ise 90+3. dakikada Papiss Cisse attı.

Fenerbahçe maçına kadar kalesinde son 3 maçta gol görmeyen Sivasspor, ligde son olarak 24 Nisan 2021’de deplasmanda Denizlispor’un 1 golüne engel olamamıştı. Sivasspor, Denizli maçının ardından oynadığı Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarını gol yemeden tamamlamıştı.

Kırmızı-beyazlıların bu serisi dün oynanan ve 2-1’lik skorla sona eren Fenerbahçe maçının ardından son buldu.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

