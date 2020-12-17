Sivasspor, 90+2'de turladı

Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Sivasspor ile Giresunspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 Sivasspor üstünlüğüyle sona erdi.
Sivasspor'un ve maçın tek golü 90+2. dakikada Kayode'den geldi.
Sivasspor'da koronavirüs hastalığını atlatan Rıza Çalımbay, bu maçla birlikte görevine döndü. Sivas ekibi aynı zamanda uzun zaman sonra yedek kulübesini doldurma şansı yakaladı.
Sivas ekibi, bu sonuçla birlikte Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kaldı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Sarper Barış, Orkun Aktaş, Özcan Sultanoğlu
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Barış Yardımcı, Appindangoye, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Fajr, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 59 Kayode), Felix (Dk. 59 Hakan Arslan), Ziya Erdal (Dk. 46 Gradel), Ninga (Dk. 72 Erdoğan Yeşilyurt), Kone
Giresunspor: Göktan Cörüt, Kerem Kalafat, Sergen Piçinciol, Fatih Yılmaz, İshak Doğan (Dk. 87 Arda Kılıç), Uzodimma (Dk. 62 Hayrullah Bilazer), Tavares, Muhammed Ertürk, Madinda (Dk. 62 Erol Can Akdağ), Traore, Yasin Ozan
Gol: Dk. 90+2 Kayode (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kart: Dk. 22 Uzodimma (Giresunspor)
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