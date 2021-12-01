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Sivasspor Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

01.12.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından savunma oyuncuları çabukluk çalışması yaparken, hücum oyuncuları ise şut çalışmaları yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor 4 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak.

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