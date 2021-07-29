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Sivasspor, Petrocub'u 1-0 mağlup etti ve Konferans Ligi'nde üst tura çıktı

29.07.2021 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Sivasspor, 2. Ön Eleme Turu'nda Moldova temsilcisi Petrocub'u iki maçta 1-0'lık skorlarla yenerek adını üst tura yazdırdı.

Sivasspor, Petrocub'u 1-0 mağlup etti ve Konferans Ligi'nde üst tura çıktı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön eleme turu rövanş maçında Sivasspor, sahasında Moldova ekibi Petrocub'u konuk etti.

İlk maçın ardından Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi de 1-0 kazanan Yiğidolar, adını bir üst tura yazdırdı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren gol, 65. dakikada Kayode'den geldi.

Sivasspor, 3. Ön Eleme Turu'nda Gürcistan'dan Dinamo Batumi ile karşı karşıya gelecek.

16 AY SONRA TRİBÜNDELER

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda son olarak 8 Mart 2020'de Galatasaray maçını izleyen kırmızı-beyazlı taraftarlar, yaklaşık 16 ay sonra tribünlerdeki yerlerini alarak takımlarını destekledi.

Stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınan karşılaşmaya, taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Taraftarlar, mücadele öncesinde teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolculara tezahüratlarıyla destek verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

22 dakikada Fajr'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topu takip eden Hakan Arslan'ın şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

25' dakikada Hakan Arslan'ın kendi yarı alanından savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Sefa Yılmaz, ceza sahasında meşin yuvarlağı istediği gibi kontrol edemeyince önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

34' dakikada Fajr'in sağdan kullandığı serbest vuruşta topa hareketlenen Henrique'nin kafasından seken meşin yuvarlağı kaleci Meira kontrol etti.

35' dakikada Sandu'nun pasında ceza alanı sol çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Sergiu Platica'nın sert şutunda, top farklı şekilde auta çıktı.

43' dakikada Fajr'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda, top direğin üstünden auta gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN

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