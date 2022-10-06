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Sivasspor-Ballkani maçından notlar

06.10.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Süper Lig'deki Atakaş Hatayspor maçına göre Ballkani karşısında 3 değişiklikle takımını sahaya sürdü

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü hafta maçında Kosova temsilcisi Ballkani'yi konuk eden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'deki Atakaş Hatayspor karşılaşmasına göre 3 değişiklik yaptı.

Rıza Çalımbay, takımının Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olduğu maçta ilk 11'de görev verdiği Appindangoye, Keita ve Robin Yalçın'ın yerine, Caner Osmanpaşa, Hakan Arslan ve Charisis'e şans verdi.

Sivasspor'da Ziya Erdal, Leke James, Kader Keita, Samba Camara ve Ahmed Musa sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamadı.

allkani'de ise sakatlığı devam eden Hoxha karşılaşmada forma giyemedi.

Maç öncesinde Endonezya'da futbol müsabakasında çıkan izdihamda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi futbol

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