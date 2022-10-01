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Sivasspor-Ballkani maçının biletleri satışa çıktı

01.10.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor-Ballkani maçının biletleri satışa çıktı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor ile Ballkani arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 3. hafta maçının biletleri satışa sunuldu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 6 Ekim Perşembe günü Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.45'de başlayacak karşılaşmanın biletlerinin satışa çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Passo web sitesinden ve Passo mobil üzerinden bilet alan taraftarların, biletlerinin çıktısıyla veya Passo mobil uygulamasından QR kodu okutarak maça giriş yapabilecekleri, e-bilet satışının tüm Passolig kartlarına açık olduğu, kombinelerin ise tüm Avrupa maçlarında geçerli olacağı ifade edildi.

Bilet fiyatlarının VIP alt tribün 180, maraton 50, Osman Seçilmiş güney alt ve üst tribün ise 30 lira olarak belirlendiği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Konferans Ligi demir grup sivasspor

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