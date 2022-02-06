Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda çarşamba günü deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştiren antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam eden idman, yarım sahada çift kale maçla sona erdi.
Gaziantep FK maçında 90 dakika forma giyen futbolcular antrenmanda yenileme çalışması yaptı.
Sivasspor, yarın yapacağı idmanın ardından Bandırma'ya gidecek.
Royal Hastanesi Bandırmaspor ile Demir Grup Sivasspor, 9 Şubat Çarşamba günü saat 13.30'da Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
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